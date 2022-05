Más de 40 personas heridas tras incendio de avión en China

mayo 12, 2022 - 4:01 pm

Avión en China se incendia dejando a más de 40 personas con heridas.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de Chongqing, en la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China. Eran 113 pasajeros a bordo y 9 miembros de la tripulación.

La aerolínea, Tibet Airlines, señaló que el pasaje y la tripulación fueron evacuados de forma segura. El vuelo, se dirigía de Chongqing hacia la ciudad tibetana de Nyingchi cuando el equipo se dio cuenta de «anormalidades» y «suspendió el despegue» provocando la salida de pista y el incendio, señaló la empresa.

Las más de 40 personas que sufrieron heridas leves fueron trasladadas de manera segura al hospital, según ha informado el aeropuerto, tal y como recoge la cadena de televisión CGTN.

Emerging: Heavy smoke, flames seen from Tibet Airlines plane on runway at Chongqing Jiangbei Airport, Chinese media reports; no word on injuries pic.twitter.com/jE49Sh4eJN

— Factal News (@factal) May 12, 2022