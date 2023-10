Más de 3 millones de jóvenes no podrán votar en la primaria

169670

Este domingo 22 de octubre se llevará a cabo la elección primaria de la oposición, de cara a la elección de 2024.

Lustay Franco, dirigente nacional de Acción Democrática, percibió la primaria como “un gran ensayo” para las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024.

Aún así, señaló que “todavía no hay una narrativa que incorpore a la gran mayoría de jóvenes que están afuera”.

Frente a esta afirmación, Gabriel Santana, coordinador de Primero Justicia en Chacao, señaló que según los datos del último corte, de 2021, para la inscripción en el registro electoral, más de 3.500.000 de jóvenes no se han inscrito por lo que no podrán votar en la primaria de este domingo.

Wanda Cedeño abogada, coordinadora nacional de Voto Joven, responsabilizó al Consejo Nacional Electoral por la falta de medidas accesibles para la inscripción de los jóvenes y agregó que en la población juvenil hay poca disposición de afecto con los candidatos que participarán en la primaria.

Para velar por la participación legítima de los ciudadanos simpatizantes de la oposición en la elección primaria, Cedeño informó que Voto Joven estará registrando y atendiendo las posibles denuncias que puedan llegar por actos de violencia o amenaza que pueda alejar a los ciudadanos de participar.

Noticia al Día con información de Unión Radio