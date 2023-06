Martha Rivero: “Como vemos al mundo, así vemos a nuestro padre”

113663

De los padres heredamos la disciplina, la profesión, la fuerza, los talentos, lo que proyectamos socialmente. “Como nosotros vemos al mundo, así es como vemos a nuestro padre”, con esta afirmación inicia nuestra charla con Martha Rivero, una abogada que puso a un lado el título para dedicarse al estudio de las conductas humana.

Ella encontró en las constelaciones familiares, una herramienta, una terapia complementaria para abordar los procesos humanos, abrir el mapa de relaciones de las personas y “prender la luz en el cuarto oscuro”. En su biografía de Instagram se define también como renacedora, logoterapeuta y especialista en psicopintura.

¿Hay algo que ajustar con papá?

A propósito del Día del Padre quisimos conversar con ella sobre cómo influyen los padres en sus hijos, cómo sanar relaciones y cómo encarar la paternidad de una forma positiva. Martha Rivero nos explica que la sociedad representa la energía paternal. “Si tú no confías en la sociedad, es porque hay algo que ajustar a lo interno con tu papá”.

En tal sentido, recomiendo trabajar a lo interno para decirle que sí a la historia que te tocó vivir con tu papá, ya que él también tuvo vivencias que le llevaron a ser como es.

“Los padres nos dan lo que les dieron y la idea es que, a lo poquito o mucho que te hayan dado, le saques punta y lo aproveches a tu favor (…) Cuando crecemos es cuando se pone dura la pelea. Decimos: tengo un trabajo que no me gusta, me gradué de esto, pero me dedico a otra cosa que odio, ¿a quién estoy buscando dando tantas vueltas?”

“Con nuestras elecciones de vida estamos buscando a nuestro padre, su reconocimiento; quizás faltó papá o su autoridad, porque el padre tiene que ver con los límites, la fuerza de voluntad”, dice al recordarnos que somos “cincuenta por ciento papá”.

Papá nos dio lo más valioso, la vida: Martha Rivero

“Hay que crecer en amor en los arquetipos de padre y madre. No estoy hablando de que tenemos que llevarlo a vivir a la casa o reconciliarnos si fue un padre ausente o te maltrató. Tenemos que sanar. En Venezuela tenemos una paternidad irresponsable y tenemos años con eso y de allí salieron las mujeres que son padre y madre al mismo tiempo”.

Martha hace un paréntesis para aclarar que esa supermujer que cumple con ambos roles, va contra lo que la naturaleza de la madre implica.

“Biológicamente, no tiene sentido, eso es masculinizar a la mujer, lo cual ha traído que seamos una población que disfruta muy poco y está agotada todo el tiempo. La mujer está encargada de sostener el hogar… siempre está en el hacer; son esas mujeres que guerrean, que le echan bola a todo, las 4 por 4 (…) la verdad de la mujer es la dulzura”.

En cualquier contexto, la recomendación de Martha es “parar la rueda”, dejar de reproducir patrones heredados, por ejemplo “faltó papá y me busqué un hombre que también faltó”.

“Papá nos dio algo que no nos va a dar nadie más: la vida, cuando tuvo la capacidad de seducir a nuestra madre, de la forma que haya sido”, agrega.

Saldar deudas emocionales con nuestros padres

Dejar de pelear con el pasado o regodearnos en lo que no tuvimos no está bien. Nos negamos muchas cosas positivas cuando nos mantenemos en esa posición.

“La idea es que tú puedas reparentalizar. Tenemos que convertirnos en ese padre que no tuvimos, que es lo que hace un real adulto. Si ese padre no está sano dentro de mí, me voy a querer vengar inconscientemente y son esas explosiones que puedo tener con mis hijos, mi pareja, porque tengo una deuda emocional”.

La invitación es a convertirnos “en ese ancestro iluminado del sistema familiar”, que cambió la historia para bien. Ser un diamante, producto de la unión de lo bueno y lo malo de tu historia de vida.

Martha Rivero: El mejor regalo para tus hijos es trabajar en ti

En definitiva, no es lo que te ocurre, sino lo que tú decidas hacer con ello.

Martha Rivero nos deja una tarea. “Dime cinco cosas positivas de tu papá. Vamos a llevarlo de la oscuridad a la luz. Deja de mirar hacia atrás, mira hacia adelante, que el futuro también es tu padre. Lo único que tenemos seguro es que somos hijos de alguien”.

“Trabaja en tus heridas internas, si tienes algo que cobrar, anda, siéntate y mira qué hay con tus padres. Son los hijos los que pagan nuestras facturas. Lo que tú no resuelvas… El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es trabajar en tu crecimiento personal y espiritual”, es su recomendación para los padres en este día.

Lee también: Elvis Sanabria: “Dios y el apoyo de mis hijos me dan la fuerza para salir adelante”

F Reyes

Fotos / Video: José López

Noticia al Día