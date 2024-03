242387

La actriz venezolana Marian Valero reapareció tras ser acusada de extorsión a la empresaria venezolana Carmen Sánchez, lo que causó gran polémica y debate, por lo cual ahora está siendo solicitada por la Interpol e investigada por el Ministerio Público venezolano.

En una historia de Instagram hizo un anuncio importante con el que seguramente destapará la olla sobre lo que está sucediendo. Asimismo que estaban intentando hackear su cuenta en la red de la camarita y hasta estuvieron haciendo lives desde su perfil.





“Hoy intentaron nuevamente hackear mi cuenta. No he estado en vivo, no entiendo con qué finalidad. El día lunes (11 de marzo) a las 8 de la noche hora Miami, 9 de la noche hora Venezuela, daré mi comunicado. Muchísimas gracias a todos por su solidaridad”, dijo acompañando la información con una imagen que dice: “Cuando necesitaba una mano encontré una pata”.

