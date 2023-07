126089

Los candidatos a la primaria opositora prevista para el 22 de octubre en Venezuela se mostraron divididos, este miércoles durante el debate, ante la idea de establecer una línea sucesora para definir la candidatura presidencial, en caso de que gane las internas uno de los políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos por dictamen de la Contraloría.

La exdiputada Delsa Solórzano, una de las aspirantes a la primaria, reiteró la propuesta de la sucesión durante el primer debate entre precandidatos presidenciales de oposición.

“Que se establezca un orden de sucesión, no porque no podamos defender nuestro derecho (…), sino porque hay que articular dentro de las fuerzas democráticas. El objetivo es sacar al gobierno de Maduro”, dijo la abogada, sin dejar de considerar las inhabilitaciones como medidas “inconstitucionales” por las que culpó al Gobierno.

En este sentido, llamó a seguir el ejemplo del estado Barinas, un bastión del chavismo que en 2021 la oposición logró la gobernación en elecciones regionales, tras lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el vencedor, Freddy Superlano, no podría asumir el cargo por estar inhabilitado, por lo que deberían repetirse esos comicios.

Para ese segundo llamado a las urnas, la oposición intentó postular a otras personas y la Contraloría notificó que estaban inhabilitadas hasta que encontraron a un dirigente que fue admitido como candidato y que posteriormente triunfó en esa región por un amplio margen.

“Hay que seguir ese ejemplo”, insistió hoy Solórzano, tras señalar que en octubre la oposición elegirá a un líder y no a un caudillo, por lo que debería mantenerse abierta la negociación para la sucesión de la candidatura presidencial.

Rechazo

Al respecto, María Corina Machado, quien lidera las encuestas para la primaria, rechazó la idea de la sucesión y, en cambio, ratificó que participa en esta contienda para “hacer respetar el compromiso” expresado por la mayoría en esas votaciones.

“Aquí no cabe hablar de sucesiones (…) que elija la gente y no que el Gobierno imponga a quien quiera de contrincante, lo que viene es duro y serán muchas las barreras y una por una las vamos a derrotar (…) no podemos jugar con las reglas de la tiranía, sino hacer valer las reglas de la ciudadanía y la libertad”, refutó.

Machado fue secundada por el exgobernador Andrés Velásquez, quien ve “inaceptable” que la oposición “claudique” ante las inhabilitaciones y permita a Maduro “decidir” quién será el candidato opositor en las presidenciales de 2024.

Lucha

Asimismo, Superlano, también aspirante en la primaria, auguró que el 22 de octubre se escogerá a un líder que deberá “tomar decisiones en los momentos más difíciles” que se avecinan, y que es necesario que esa persona “no se doblegue” y “que esté dispuesto a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias”.

Capriles llamó a reunión

El exgobernador Henrique Capriles prefirió no participar en el debate, y llamó el lunes a sus contendientes a programar una reunión para analizar estrategias para 2024, en vista de las inhabilitaciones y de la solicitud de suspensión de la primaria, que presentó el precandidato presidencial independiente Luis Ratti y que el TSJ admitió para estudio.

Noticia al Día / Con información de EFE