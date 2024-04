María Corina Machado: “Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato”

253606

-María Corina Machado envió un mensaje a la ciudadanía venezolana a traves de sus redes sociales, apelando al sociego y reflexión propio de la Semana Santa y reiteró que, “el destino de esta lucha es la victoria, será la liberación de Venezuela y el reencuentro de nuestros hijos y hermanos de regreso a casa”.

Dijo que “hoy tenemos que avanzar con más firmeza”, asegurando que no es verdad que el Gobierno haya ganado la partida y catalogó de “burdo” todo lo que ha hecho para evitar su postulación.

“Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial, eso no lo vamos a permitir, esos no serían elecciones”, recalcó.

Recordó que el pasado 22 de octubre los venezolanos votaron en la primaria, “nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen”.

“Tenemos la razón y tenemos la fuerza, tenemos la gente y tenemos una gran oportunidad y faltan sólo 122 días”, detalló.

Al tiempo que enfatizó que no se pueden cambiar las reglas a la ligera: “Las leyes venezolanas son muy claras, tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato y la pelea es peleando y ahora es que hay tiempo”.

Firmeza y esperanza

Machado instó a la ciudadanía venezolana a “permanecer con firmeza y esperanza”, reconoció a los partidos de la unidad que se han mantenido firmes al mandato del 22 de octubre, “la historia será implacable con quienes lo traicionen”, dijo.

“Hagamos incluso más, nuestro país nos necesita hoy, tengamos la confianza que nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a elecciones limpias y libres, donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Yoris”, puntualizó.

En este domingo de Pascua y Resurrección, a 122 días de la elección, mi mensaje para cada familia venezolana.



Venezuela nos necesita hoy! pic.twitter.com/Tp0Z9e9uie — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2024

