-La candidata a las primarias por Vente Venezuela, María Corina Machado, no fue invitada a la reunión del presidente Gustavo Petro a la que asistirá un sector de la oposición venezolana, previo a la conferencia internacional que se celebrará en Bogotá el próximo 25 de abril.

“Es muy fácil decir que están invitados todos, pero al final no tomarse esto en serio y no considerar a una de las principales figuras, que además hoy está liderando todos los sondeos de opinión en el país y eso hay que denunciarlo. No ha sido invitada, su posibilidad de salir del país ha sido prohibida de manera sistemática en los últimos 10 años, y tampoco está contemplado que tengamos un representante en ese encuentro”, señaló el coordinador internacional de Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu.

“Mucho cuidado con que lo que aquí se esté gestando sea entregar la primaria de la oposición en función de un supuesto arreglo para un supuesto adelanto de elecciones o un consenso entre actores y que se sacrifique la primaria”, dijo en entrevista con NTN24.

Solo una delegación viajará a Bogotá

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, informó que una delegación de la Plataforma Unitaria viajará a Bogotá este fin de semana para tener un encuentro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, previo a la conferencia internacional sobre Venezuela.

