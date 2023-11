María Corina Machado: La opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe

178654

María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición quien resultó victoriosa, con más de 2.5 millones de votos de los venezolanos, en la elección primaria del pasado 22 de octubre, dio una entrevista al diario el país.

El encuentro entre Machado y miembros del medio español tuvo lugar en la oficina de la aspirante a la primera magistratura del país, ubicada en Caracas, donde señaló que los números de la primaria triplicaron los estimados.

A su juicio, la emoción que se dio fue absolutamente trasversal. “A la una de la tarde se estaban acabando las boletas en zonas típicamente asociadas al chavismo, y eso ocurrió en pueblos, ciudades, en lugares de clase media y populares. Fue muy impresionante. Siento que esto implica el cierre de un ciclo y la demostración de que la sociedad venezolana está unida en una aspiración de cambio”, comentó MCM.

Aseguró que a pesar de los problemas de combustible, transporte público, electricidad y censura, al final la gente se enteró de los comicios. “Recibimos una enorme lección de que hay que confiar en una sociedad que está dispuesta a abrazar la libertad”, puntualizó.

Agregó que ha recibido apoyo de la oposición. Es muy emocionante porque no recibí apoyo solamente de los partidos que están en la Plataforma [Unitaria de Venezuela] y los que se vincularon a la primaria, sino también de algunas organizaciones políticas regionales y locales que después de lo que ocurrió se han conmovido.

Precisó que la próxima estrategia consta de “hacer que el movimiento social que ya arrancó se consolide y se amplíe para poder hablarle a los venezolanos que puedan tener miedo del cambio”, que según Machado, representa a esta nueva figura de la oposición.

Subrayó que no hay posibilidad sobre otro candidato en caso de que no sea habilitada. “Faltan 12 meses. Hemos ido creando condiciones para que esa situación (inahbilitación) se revierta. Es un elemento de orden político que al final va a depender del equilibrio de las fuerzas políticas”, mencionó. Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados, donde se recoge que el candidato ganador de las primarias puede inscribirse en las elecciones.

Noticia al Día/El País