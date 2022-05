Marc Anthony reaparece tras cancelar show y comparte su dolor: «»Es muy fuerte para mí»

mayo 6, 2022 - 12:49 pm

Este jueves saltaban las alarmas tras la cancelación del concierto que Marc Anthony tenía previsto en Panamá y hasta donde se había trasladado con su equipo y su pareja, Nadia Ferreira, para volver a dar un show de altura.

Aunque se dio a conocer que un problema en la espalda había sido la razón, finalmente el cantante ha reaparecido en sus redes sociales en un video donde dio detalles de lo que le ha pasado y cómo se siente.

«Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor», dijo en su sentido mensaje en el que también destacó no solo su dolor físico en la espalda, sino también por no haber podido salir al escenario.

«No soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso», aseguró afectado pero consciente de que no pudo ser.

Marc hizo todo lo que pudo hasta el último momento, pero el dolor fue mucho más fuerte y tuvo que volar urgentemente a Miami para ser atendido por los médicos. «No pude. Fui al concierto, ¿para qué volar hasta así y luego no hacerlo? De hecho, estaba muy emocionado», dijo para los que dudaron.

Por ahora sigue en reposo, bajo supervisión médica y con todas las ganas de volver a Panamá para hacer ese concierto. «Regresaré pronto para cumplir mi promesa», indicó con mucho cariño para su público.

El artista multipremiado aclaró que ese mensaje era para quienes realmente se habían preocupado por él y su salud. «Por los que se preocuparon por mí, que Dios me los bendiga por desearme lo mejor», recalcó.

De momento, el intérprete de «Pa’lla voy» continúa recuperándose para ponerse bien y poder darlo todo en los escenarios, como siempre.

People