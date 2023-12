199218

-El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, realizó un balance de gestión de dos años titulado “Dos años forjando futuro” en el que no escatimó críticas hacia Juan Pablo, a quien proclamó traidor del Zulia y lo culpó de la crisis que atraviesa la región zuliana por haber entregado al estado.

Durante su discurso, Rosales también destacó que no teme hablar con Maduro y que no dejará la silla. “Maduro será más grande que yo, pero no le tengo miedo”, afirmó.

Además, el gobernador lanzó duras críticas a los traidores vendidos y sin vergüenza que, según él, están saboteando el proyecto de las barcazas que solucionarían los problemas de electricidad en el Zulia.

Rosales desafió a los que proponen un referendo a que den la cara y, en caso de tener que irse del Zulia, aseguró que lo hará, pero pidió que también se vayan ellos.

Finalmente, el gobernador dejó claro que, cuando se trata del Zulia, está dispuesto a hablar con quien sea necesario para solucionar los problemas.

Noticia al Día Foto: José López