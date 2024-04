La idea es construir una candidatura para provocar un cambio: Manuel Rosales tras llegada a reunión de la Plataforma Unitaria

El gobernador del Zulia y candidato presidencial Manuel Rosales, hizo acto de presencia para la reunión con partidos miembros de la Plataforma Unitaria.

A su llegada el mandatario regional expresó ante los medios: “Vamos a apoyar la decisión que tome la Plataforma Unitaria… Si me entregan esa bandera, sacaré a Maduro de la presidencia… si no soy yo, vamos a trabajar para que eso suceda y me iré tranquilo al Zulia”.

“La noticia es que Venezuela no se va a quedar sin candidato. La reunión es productiva, de acercamientos, de avances, análisis, de opciones. La idea es construir una candidatura para provocar un cambio el próximo 28 de julio”, agregó.

“La idea es tener una opción para cambiar, para salir de esta tragedia. Que se decida lo que más convenga”, refirió Rosales al ser abordado por los medios de comunicación.

Noticia al Día