Manuel Conecta sufre de parálisis facial

mayo 5, 2022 - 12:30 pm

1881225

El joven influencer venezolano Manuel Alejandro Nuñez Chourio, mejor conocido como Manuel Conecta en redes sociales, informó que sufre de parálisis facial por estrés. Según doctores conocido como «Parálisis de Bell».

«Desde hace algunos días atrás, venía presentando una cantidad de síntomas a los cuales no les encontraba explicación: Primero, me comenzó un dolor en la parte de atrás de la oreja derecha; luego comencé a notar que a la comida no le sentía mucho sabor; cada vez más, me costaba cerrar el ojo derecho hasta el punto en el cual, sin previo aviso, me dejó de pestañear», comunicó el influencer en sus redes sociales.

Cuenta que la noche de ayer, al sonreír ante el espejo, para ver su avance con el tratamiento de ortodoncia, se percató que algo estaba mal, solo podía conseguir sonreír con el lado izquierdo de su boca.

Luego de una visita al doctor le diagnosticaron parálisis de Bell.

Manuel en estos momentos ya se encuentra en tratamientos médicos para su recuperación y sigue manteniendo fe en todo este asunto. «Soy partidario de que todo sucede por una razón, quizás ahora mismo no la entienda, pero, estoy seguro que ese momento ya llegará. No soy quien para objetar los planes de Dios. Solo espero que con tratamiento y rehabilitación este incidente pueda solucionarse lo antes posible».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Alejandro Nuñez (@manuelconecta)

Lea también: «Tengo el corazón roto en mil pedazos»: Catherine Fulop desconsolada (video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día