Maltrato a los viejitos: Olvidarse de darles agua los mata

Dale agua a tus viejitos, no los maltrates. La Asamblea General de Las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el «Día Mundial de Toma de Conciencia del abuso y maltrato en la vejez», esto como parte de concientizar la problemática social como lo es el maltrato a los adultos mayores, que atenta contra los derechos humanos.

Aunque muchos abuelos se dedican tienen una buena vida y su vejez resulta ser una etapa bien gozada, también existe una contraparte en la sociedad, la cual atenta contra la dignidad de las personas mayores y le causa daños y sufrimientos.

Abusos

Los abusos que reciben los ancianos van desde físicos, emocionales, económico, psicológico, negligencia, abandono hasta, incluso, sexual, entre otros.

Por ello, los factores que influyen ante un acto tan bajo como lo es hacerle daño a personas mayores, son la perdida de estimulación sensorial, inmovilidad, insomnio u otras alteraciones que los vuelven más vulnerables ante los agresores.

Cambios bruscos

Los cambios bruscos que padecen las personas mayores, modifica su personalidad y no son capaces de defenderse ante una situación amenazante.

No sólo en la privacidad del hogar pasan estos maltratos, sino también en los establecimientos institucionales que se dedican al resguardo. en casos resultan ser los principales abusadores, ya que no tienen ningún vínculo y no son lo suficiente profesionales para sobrellevar cualquier situación irregular que resulte espontánea por estos abuelos. La impaciencia de estos maltratadores, les cambia el ritmo de vida a los adultos mayores, muchos los inclina a una depresión de la que muy pocos logran salir.

Agua para los abuelos es muy necesario

Por otra parte, la atención es tan primordial en cada una de estas personas, que el hecho de no darles agua, por ejemplo, los lleva a un punto de deshidratación que les acarrea problemas severos.

Cabe destacar que a nuestros abuelos, con el pasar de los años, no recuerdan tomar agua, y mientras no tengan quien los ayude a beber agua, pueden ir a un cuadro de deshidratación.

Por último, es importante dejar claro que el maltrato en la vejez es muy difícil de detectar, los abuelos se sienten incapacitados para denunciar, tanto por miedo, u otros factores…

