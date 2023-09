158239

-El presidente Nicolás Maduro, al entregar la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras indicó; “Le pido a la Asamblea Nacional (AN) que estudie, consulte, discuta y apruebe con mucha prontitud y calidad la nueva Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras”.

“Una Ley que permita hacer una revolución institucional y nos ponga a la altura del siglo XXI, para facilitar todas las actividades exportadoras de la economía venezolana en la actividad no petrolera”, destacó.

En este sentido, explicó que esta Ley permitirá:

Creación del Fondo Nacional de Exportadores no petroleros. Establece los sectores estratégicos productivos para la exportación. Lograr la estandarización de los procesos logísticos en los puertos. Establece incentivos para las exportaciones no petroleras especiales. Promoverá la ventanilla única de comercio exterior. Creación d la unidad de análisis de comercio exterior. Creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, “que dentro de la nueva institucionalidad debe articular en una nueva etapa todo este esfuerzo vital de nuestro país”, entre otros elementos importantes.

En ese mismo orden de ideas, Maduro ratificó que la construcción de un nuevo modelo económico permitirá la diversificación y recuperación de todos los sectores.

De igual manera, rechazó la imposición de sanciones criminales contra el pueblo venezolano, al tiempo que exigió el levantamiento de medidas coercitivas unilaterales.

“Nosotros nos hemos planteado construir un plan con todos los actores económicos del país, el Plan Venezuela Exportadora 2024-2030 (…) si de verdad queremos un país con vocación productiva, no petrolera y exportadora tenemos que hacer más”, puntualizó.

Finalmente, exhortó a los venezolanos y venezolanas a consolidar la paz, la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre todos los sectores. “Apoyarnos, dialogar, respetar nuestras diferencias, ideológica, política, partidista, social, de género, respetar la diversidad con que esta Venezuela del siglo XXI tiene capacidad de expresarse”.

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial