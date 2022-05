Madres luchadoras PARTE III: Madelyn Palmar, la periodista

mayo 8, 2022 - 5:34 pm

Hablar de las mujeres venezolanas y en especial de aquellas que son madres es rendir tributo a la lucha, la perseverancia y sobre todo al sacrificio.

Inicia el día y llegan cientos de notificaciones, una tras otra sirve de alarma para bajar el agua del café de la mañana, pues ella ya está en pie desde antes de la puesta de Sol. Tiene 42 años, es comunicadora social mención Periodismo Impreso egresada de la URBE y su solo nombre es mucho más que una referencia del periodismo en el país, ella es Madelyn Palmar Colina.

Lleva 19 años ejerciendo, comenzó sus pasos en la extinta URBE TV como pasante en el departamento de prensa haciendo de todo un poco hasta que se le dio la oportunidad de conducir una sección social que se llamaba ‘Enlace Comunitario’.

“Salía una vez por semana en el noticiero. Yo me encargaba de todo en la sección, desde producirla, participar directamente en la edición y conducirla. Al mismo tiempo tenía un programa de tv dedicado a deportes extremos y alternativos que me permitió viajar por toda Venezuela, hasta ser periodista titular en URBE, que fue el siguiente paso”, dijo.

Seguidamente llegó a la televisión nacional a través de Globovision, una casa llena de controversias a la que tuvo que cerrar la puerta para abrir otras tantas, canal en el que estuvo por cuatro años que le sirvieron para que su nombre se subrayara más en todos los ámbitos.

“Por años estuve en la que considero mi casa Metrópolis 103.9 FM y a los meses me incorporó al staff del ‘Venezolano TV’ hoy conocido como EVTV MIAMI y como yo soy creyente que cuando una puerta se abre Dios hace que otras más lo hagan, llegó la oportunidad de convertirme en corresponsal en Zulia de Unión Radio y actualmente estoy en esos dos medios”.

Embarazada con micrófono en mano

Al poco tiempo decidió explorar más caminos, y es allí cuando inició su recorrido por la radio, donde conoció al hombre con el que hoy comparte cada amanecer, cada alegría, cada tristeza, cada reto y sobre todo, desde hace algún tiempo, a alguien muy especial.

Confesó que no había planeado su embarazo, ni siquiera lo había imaginado, pues hasta ese entonces solo tenía apuntado conocer a un hombre trabajador con el que crecer, que la respetara y, por sobre todas las cosas, aceptara su forma de vida: el periodismo.

“Por eso cuando nos dijeron ‘¡Felicidades serán padres!’ yo quedé muda por espacio de dos horas, un desafío porque yo hablo hasta por los codos, pero jamás olvidaré que Luis Enrique me tomó las manos y me dijo: ‘yo también tengo miedo, pero te aseguro que todo estará bien, seremos buenos ya lo verás’”, y lo han sido.

‘No sé nada de ser mamá, pero te prometo que aprenderé”

Pero en la agitada Venezuela del año 2012, su cuerpo empezó a cambiar, ya no era la misma. En medio del miedo y la sorpresa comenzaba a desarrollarse una vida. A los meses, bajo las luces de un quirófano, el llanto de una niña le anunciaba que desde ese momento ya no solo era la mujer periodista que tres días atrás cubría noticias desde la calle, pues también se tituló como madre, su hija llegó al mundo.

“Ximena nació un 7 de septiembre de 2012, a las 8 de la mañana yo era la mujer de 32 años más feliz y asustada de la clínica. Todo a mi alrededor era pura algarabía mientras en mis brazos tenía una niña de 53 centímetros con los ojos abiertos y yo le decía: ‘No sé nada de ser mamá, pero te prometo que aprenderé y trataré de no arruinarlo’”, confesó en medio de risas.

Amamantar e informar

Mientras la mano de su hija arropaba a diario uno de sus dedos, un mal diagnóstico a las pocas semanas la hizo desmoronarse por un día entero y derramarse en lágrimas, ya que la amenaza por la reacción de la pequeña a una vacuna ameritaba una supuesta intervención quirúrgica inmediata, misma que de realizarse la podía dejar con parálisis.

“¿Miedo? Desde que nació solo una madre puede sentir ese miedo que significa sentir que le puede pasar algo. Cuando tenía apenas 2 meses tuvo reacción a la vacuna BCG y se le formó un bulto muy grande por la axila, un médico degenerado me había dicho que teníamos que operarla de inmediato ¡Imagínate mi bebe de dos meses entrar a un quirófano! Sentí que el mundo se me desbarataba, lloré hasta no más por un día entero y al día siguiente, cual periodista, comencé a buscar otras opiniones, visité instituciones, hablé con varios pediatras hasta llegar al indicado quien me dijo ‘Eso no es de operar, si la operas corres el riesgo de que sufra parálisis y te pueden devolver a tu bebé parapléjica’”.

Con un tratamiento muy largo, un poco más de 1 año y de mucha dedicación y paciencia la pequeña mejoró, “lo hicimos juntos los tres con la ayuda de mi familia”. Desde hace nueve años comenzó su nuevo desafío diario, su nueva forma de vida, la entrega a los cuidados, a la dedicación, a amamantar y a la vez informar.

“Ser madre trae su desafío diario. Un ser humano depende de ti, tú eres su modelo su guía. Para que ella sea feliz tú también debes serlo. Soy su mamá y me esfuerzo porque siempre vea en mí una persona en quien confiar”, agregó.

Al día se le ve frente de la cámara y detrás de ella, tras un micrófono, en la calle, en una azotea, en una plaza bajo el inclemente Sol, y a la par en cada ángulo de su hogar, en cada cuidado, en la crianza y en cada “Dios te bendiga hija”.

Madres sin manual

Para Madelyn Palmar, al igual que muchas personas, y sobre todo madres, “no se nace aprendida y no hay manual. Lo mejor que puedas hacer es perfecto porque es un trabajo 24/7. No te anules como mujer, un hijo será lo más importante en tu vida, pero él también necesita que tú seas feliz, plena y te sientas realizada para verte como ejemplo de autoestima. No te juzgues y acaríciate más, recuerda que nadie transita montada en tus zapatos, solo tú sabes lo que te cuesta andar y para aquellas que desean y aún no han podido, dejen fluir y entreguen todo a Dios, su tiempo no es improvisado está perfectamente diseñado”, finalizó.

