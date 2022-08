Madre adolescente permitió que su pareja violara y matara a su hijito de un año: el terrible hecho ocurrió en Aragua.

agosto 6, 2022 - 2:54 pm

1903203

El Cicpc puso tras las rejas a tres adolescentes por cometer el delito de infanticidio y abuso sexual en el estado Aragua.

Según informó el comisario Douglas Rico a través de Instagram, tras tenerse conocimiento del ingreso del niño Maikel Roniel Camargo Contreras de un año, a la emergencia del Hospital Central de Maracay, donde falleció presentando signos de maltrato y abuso sexual; funcionarios la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mariño, iniciaron el proceso de investigación.

Los funcionaron lograron la detención de la madre, padrastro y prima de la madre, por los hechos.

Durante las pesquisas se conoció que la madre del niño, una joven de 17 años, junto a su prima de 16, permitían que el padrastro del infante, un joven de 15 años, abusara sexualmente de él desde hace 9 meses; por lo que el pasado 30 de julio, el mencionado volvió a cometer tal hecho que causó que el bebe perdiera el conocimiento debido al abuso que recibió.

Los tres adolescentes al notar que el niño no reaccionaba, lo golpean y le causan varias quemaduras, para intentar reanimarlo, al ver que no lo lograban, lo trasladaron al referido centro de salud, donde al ser notificados las condiciones de salud del niño y su fallecimiento posterior, emprenden huida con la finalidad de no afrontar las consecuencias penales.

Sin embargo, su detención se generó en las adyacencias al centro de salud y en los sectores Castillito y Guerrero de Chávez, en la entidad aragüeña.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 18º del Ministerio Público del estado Aragua.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

Nota de prensa Cicpc