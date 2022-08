Luz Marina llamó por su nombre a sus 40 gatos: hoy ayuda a los proteccionistas a buscarlos en el Parque Sur (+ videos)

agosto 29, 2022 - 5:07 pm

Tanto las asociaciones protectoras de animales, como la Directora del Parque Metropolitano de Maracaibo, Mariángeles Fernández, coinciden en que el zoológico no es un lugar apto para animales domésticos

Un trabajo articulado con las organizaciones que tienen experiencia en la materia, habría evitado que se vulnerara la integridad de los gatos, afirman los involucrados en el rescate

Es la 1 de la tarde y el sol está que quema. Sin embargo, Luz Marina Suárez demuestra una fortaleza inquebrantable mientras de desplaza en una silla de ruedas por las caminerías del antiguo zoológico de Maracaibo. Busca los mininos que aún no han aparecido, de casi 40 gatos que cuidaba, luego que fuesen dejado allí por quienes se comprometieron a cuidarlos.

Negritaaa… Destello de Luuz… Pirita… Bebé Graciosa… Caretica… Yeyé… así los llama, mirando hacia cada lado con la esperanza de verlos aparecer. Ellos reconocen su voz.

Durante el fin de semana fueron rescatados 18, con el apoyo de organizaciones que trabajan por la defensa y el rescate de los animales

Durante el fin de semana fueron rescatados 18, con el apoyo de organizaciones que trabajan por la defensa y el rescate de los animales, como la Fundación Gato Feliz, Asodepa, Movimiento Vida Animal, Todo con Amor, Mapache Ecoaventura, entre otras.

Los gatos estaban escondidos en tuberías, ductos, trepados en los árboles, túneles. Es lógico, ya que sus vidas transcurrían en los 72 metros cuadrados del apartamento de la señora Luz Marina. La inmensidad de terreno del Parque Sur es ajena a ellos, a sus costumbres.

Los gatos ancianos no aparecen

Los más viejos de una camada que convivió con la señora Luz Marina, en su vivienda de la Villa Bolivariana de San Francisco, siguen sin aparecer. Cada segundo juega en contra. El sol abrasador, la sed, falta de alimento, puede mermar la resistencia de los felinos.

Vivía hacinada con su familia y casi 40 gatos; ella no escatimaba cualquier esfuerzo para alimentarlos y cuidarlos, teniendo siempre en mente la posibilidad de conseguir un terreno cercado, con una pequeña vivienda, donde pudiera trasladarse con ellos, a manera de refugio. No lo pudo lograr.

“Me quedé sorprendida cuando llegó mucha gente al apartamento para llevarse a los gatos. Estaba confundida con la situación, fue de repente. A algunos los conocía porque trabajan en la Alcaldía… No tengo nada en contra del Alcalde porque sé que es una persona buena. Estoy aquí tratando de colaborar, me mortifica no encontrar a mis animalitos… Ni viendo, ni oyendo soy quien para juzgar”, relató Luz Marina.

En ese “operativo” se llevaron 31 gatos que fueron trasladados al Parque Sur, como ha sido ampliamente difundido.

No fui consultada para traer a casi 40 gatos hasta el Zoológico

Mariángeles Fernández es la presidenta de la Fundación Parque Zoológico Metropolitano del estado Zulia y fue la primera sorprendida al enterarse que la Alcaldía de San Francisco, con la cooperación del gerente general de la institución, Osmelio González, realizaron el traslado de los felinos hacia estas instalaciones que se encuentran en proceso de recuperación.

“Hace tiempo se venía hablando de traer los gatos al parque, pero no se comunicaron conmigo. No hubo una comunicación u oficio. El zoológico siempre va e estar presto para atender a los animales y para dar soluciones al pueblo zuliano, pero el parque no está ahorita en las condiciones”, señaló la funcionaria.

Fernández señala que, si se le hubiese consultado, se habría buscado una solución apropiada, planificada, con una mejor estrategia. “Entiendo que era una situación que estaba derivando en un problema de salud pública y nosotros como especialistas conocemos lo que puede ocurrir…”

“Nos cae como un chaparrón de agua todos los problemas que esto ha traído, porque no hablan en general sino del zoológico, por dejar a los animales a la intemperie. Nosotros no tenemos aquí ni un techo donde podamos estar, así lo encontramos de la gestión anterior. Estamos trabajando para que vuelva a ser lo que fue en su momento”, explicó.

“Me apena mucho, me disculpo en nombre del personal del zoológico y de todos los que integran la Fundación Parque Zoológico Metropolitano del estado Zulia, porque sé que no es la manera como se tenía que haber manejado y fue sin mi consentimiento. En este momento buscamos solventar, para lograr el bienestar de los animales”, expresó.

Saile Devis: El zoológico no es un sitio adecuado para animales domésticos

La presidenta de la Fundación Gato Feliz señala que el proceso del traslado de los gatos desde la Villa Bolivariana hasta el Parque Sur no estuvo bien dirigido. “No se sentaron a pensar en las consecuencias; quisieron ayudar, pero se convirtió en una tragedia. No es un sitio óptimo para estos animales que venían acostumbrados a un apartamento”.

“Los gatos están sufriendo, no son fauna silvestre. Tienen cinco días sin tomar agua ni comer. Los que logramos rescatar los proteccionistas, los encontramos escondidos, asustados. Este ambiente es muerte para ellos. Los que se salven se van a proliferar porque no están esterilizados, ni vacunados”, explicó Saile Devis.

Algunos de los animales encontrados presentaban heridas, lesiones. “Uno de ellos es ciego, ¿cómo se iba a defender? Tenemos evidencia de un gato que murió, ya estaba enfermo”, agregó.

Según la proteccionista un gato puede morir de estrés, así esté completamente sano. “Los ruidos los aturden, les puede dar un paro cardíaco”.

Señaló además que las fundaciones proteccionistas de Maracaibo desconocían el problema y que, si se les hubiese llamado, habrían dado una respuesta apropiada, para ayudar tanto a la señora Luz Marina como a sus gatos.

“Pasaron por encima de Protección Animal y Misión Nevado, que ya existe a nivel nacional. El procedimiento se hizo mal”, dijo la presidenta de Gato Feliz, quien reiteró que el zoológico no debe convertirse en un botadero de gatos.

Saile Devis hizo un llamado al fiscal Tarek William Saab para que tome en consideración lo ocurrido y que convoque a una reunión con las organizaciones defensoras de los animales del Zulia.

F Reyes

Fotos: José López

Noticia al Día