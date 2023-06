105036

La eterna diva de las telenovelas venezolanas, la zuliana Lupita Ferrer, arribará a Maracaibo este fin de semana. La ciudad se prepara para recibir por todo lo alto a la destacada actriz, quien recibirá distinciones por parte de las instituciones culturales y poderes públicos.

El lunes 5 de junio, Lupita Ferrer recorrerá lugares emblemáticos de Maracaibo a bordo del Tranvía y llegará al Teatro Baralt para develar su estrella en el Paseo dedicado a los grandes nombres de las artes escénicas y el espectáculo. La cita será a las 4:30 de la tarde.

Por su parte, el Consejo Legislativo del estado Zulia, aprobó en sesión especial de este viernes 02 de junio, “el otorgamiento de la Orden Udón Pérez a la artista zuliana, Yolanda Guadalupe – Lupita – Ferrer Fuenmayor, por su destacada trayectoria artística y por llevar el nombre de Venezuela con orgullo por el mundo”.

Lupita, hija ilustre de Maracaibo

“Esta estrella venezolana nació en Maracaibo el 6 de diciembre de 1947 y es reconocida en Venezuela de punta a punta por su impecable carrera artística. Se convirtió en una de las favoritas del público, al participar dentro de telenovelas como Mariana de la Noche, María Teresa, La Zulianita, Rosalinda, Cristal y Soledad”, detalla el CLEZ en nota de prensa.

Iraida Villasmil, presidenta del Parlamento regional, resaltó que “Lupita Ferrer es una artista digna de reconocimiento y admiración (…) Un ejemplo de constancia y gallardía, un modelo viviente para las generaciones futuras dedicadas a este bello arte”.

Vuelve a las telenovelas

Lupita Ferrer, tras varios años lejos de Venezuela, vuelve para encarnar un rol estelar en la producción que llevan adelante Venevisión e HispanoMedios. Se trata de una historia que promete devolver el esplendor de la telenovela venezolana, reactivando la industria de los dramáticos en el país.

Con seis décadas de trayectoria en el cine, televisión y teatro, Lupita Ferrer encarnará, en esta oportunidad, a una villana que jamás ha interpretado en su carrera artística.

“Soy la reina del drama y no tengo comparación; ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo: claro soy Lupita, por Dios”, ha expresado la actriz zuliana, reconocida mundialmente por éxitos como Doña Bárbara, Esmeralda, La Zulianita y Cristal.

