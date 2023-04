Luis Moros, el joven prodigio venezolano que pasó de McDonald a trabajar con los Obama, sueña con regresar y ser Presidente

75753

Luis Moros es un joven de 21 años proveniente de Anzoátegui, Venezuela, quien dejó a su país a los 14 años en condición de inmigrante y se residenció en Estados Unidos. Hoy es uno de los analistas políticos más importantes en Norteamérica.

Noticia al Día logró contactarlo para conocer un poco más de su historia, la parte que otros no han reseñado, pero que Luis vivió a flor de piel y merece ser compartida.

¿Cómo una emboscada puede cambiarte la vida?

De seguro esto se lo preguntaba Luis Moros todos los días, desde su salida de Venezuela. Pero sí, como una emboscada fue este punto de inflexión en Luis con apenas 14 años. Dejar atrás, de repente, la familia, amigos, compañeros de clases; una vida, todo atrás… por tratar de buscar más seguridad y oportunidades en otro país; como muchos otros que han emigrado.

Llegar solo con un billete de cien dólares, junto al amor de su madre y la fe de que todo saldría bien, fue su esperanza. Sin olvidar los tantos días que trató de adaptarse en su nuevo colegio, mientras iniciaba la universidad, su más anhelado sueño.

Porque sí, Moros desde muy pequeño encontró el amor hacia los libros, las clases y todo aquello que representara aprendizaje.

Del I don’t speak English, “No hablo inglés”, a ser becario de dos carreras en la Florida International University (FIU)

Moros llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, sabía lo básico que enseñan en todos los colegios venezolanos, pero no lo suficiente para defenderse en las calles, los pasillos y en los debates de un colegio estadounidense, o bueno, el que le abrió las puertas.

Se enfrentó a profesores y consejeros académicos que le explicaron lo difícil que sería para él, sin hablar inglés, siendo inmigrante y con pocos recursos económicos, entrar en una prestigiosa universidad e iniciar su sueño del estudio superior.

El golpe que recibió Luis al saber a lo que se enfrentaba por su “situación” lo impulsó a refugiarse mucho más en los estudios y así fue cómo se convirtió en el mejor promedio de su promoción, sin una sola palabra en español.

“Escuché a muchas personas decirme que no podría ir a la universidad, tener una beca. Personas expertas, profesores y mi consejera. Ella me decía: Luis no vas a tener una beca. Es imposible. Y algo dentro de mí me decía que sí, que yo sí podía. Y convertí todo eso en gasolina para lograrlo”, confesó Luis, mientras se le acortaba la voz en medio de una videollamada durante la entrevista.

El joven, actualmente estudiante de Ciencias Jurídicas y Administración Pública en la FIU, contaba que en su imparable búsqueda de cómo lograr obtener una beca universitaria se convirtió en uno de los mejores diez estudiantes de su colegio. Hasta que, al momento de egresar con el honor cum laude, le notificaron que era elegible para una beca universitaria. Fue esa la noticia que tanto esperaba Luis y aunque, en medio de su angustia por decidir una carrera, supo elegir lo que estudiaría.

Investigar, analizar y cuestionar a los políticos de Venezuela desde muy pequeño era uno de los pasatiempos favoritos del joven prodigio; a tal punto de elegir la ciencia política como su carrera predominante.

Pero, luchar también por una mejor Venezuela es uno de sus más importantes objetivos. Por esa razón, Moros aceptó extender su beca universitaria para estudiar Administración Pública y así unificar ambas carreras para tener un perfil más completo como politólogo y analista político, pues sueña, en lo más profundo de su ser, regresar a Venezuela y tener la responsabilidad de ser su presidente.

“Yo quiero graduarme de Derecho, pero primero debo graduarme de otra licenciatura, prefiero que sea Ciencia Política y Administración y luego voy por Derecho, es lo que quiero”, aclaró.

¿Y dónde queda Mc Donald’s y el Congreso de los Estados Unidos?

Como lo cuentan muchos medios, Luis Moros trabajó a sus 15 años en un restaurante de hamburguesas muy famoso en el mundo, Mc Donald’s, un lugar que lo vio crecer y dormir solo dos a tres horas… Cambiarse rápido en sus baños, estacionar su bicicleta de regreso de su colegio, todo en dos años, mientras sacaba su bachillerato.

Pero, no fue el único lugar que le abrió las puertas, el Congreso de EEUU también le enseñó parte de su experiencia pública y política, como vacante. Y sin olvidar su paso por la Cámara de Representantes de Florida. Sin duda, todas esas instituciones se volvieron en las mejores plataformas para el Luis Moros que hoy todos conocen.

El puente que transporta a Luis hacia Venezuela

Para cualquier adolescente con 14 años en un país totalmente desconocido, y en proceso de adaptación, no debe ser fácil emigrar y trabajar con muchos sueños, mientras el corazón se le apretuja extrañando su lugar de origen y todo aquello que en un momento fue su identidad. Así lo fue para Luis, difícil. Pero, entonces, ¿qué es aquello que sigue motivando al joven a darlo en Estados Unidos?

“Tenía todas las excusas para fracasar a esa edad. Lo que me mantenía vivo era conectarme con mi cultura venezolana. Sabiendo que no podía tenerla conmigo durante mucho tiempo, entonces, dormía escuchando a Simón Díaz, veía todos los días vídeos del Ávila y veía programas de producción venezolana, además de mi madre, mi padre y mi abuela”, expresó Luis, «fuentes de motivación».

El talentoso joven, quien pronto lanzará su primer libro, argumentó que recordar a Venezuela ha sido el mejor motivo para mejorar como persona y profesional, pues sueña con volver algún día a su nación.

Lee también: Yeissel Pérez, de la alumna tímida de 20 puntos a vicepresidenta del CLEZ: «En los libros estaba mi refugio»

De Luis Moros a los jóvenes inmigrantes en Estados Unidos

“El reto que enfrentamos los jóvenes inmigrantes ahora en este país es el encontrarnos con tanta cultura e información. Con un exceso de herramientas para hacer cosas buenas, pero no sabemos por dónde comenzar, porque difícilmente te lo explican. Aquí hay muchas becas para latinoamericanos, pero nadie te lo dice así de fácil. Debes investigar mucho para saberlo. Además del idioma y el sistema académico de este país. Muy pocos te lo explicarán”, respondió a la pregunta que le hicimos sobre el reto que enfrentan ahora los jóvenes de su edad en el contexto de migración en Estados Unidos.

Un joven que lo dejó todo para conseguirlo todo

A pesar de lo difícil que fue dejar su vida donde nació, Luis se aventuró a construir su nueva mejor versión, sin abandonar los sueños, valores y parte de los hábitos que solía tener antes de aquel 25 de octubre de 2016, cuando salió rumbo a Estados Unidos.

Recordar a su país cada día se volvió su inspiración para crecer y convertirse en un excelente político, analista bipartidista, especialista en persuasión y asesor académico, para cuando, finalmente, llegue su día más esperado, aquel donde pueda usar un boleto que marque Venezuela de retorno.

Sheylan Picón

Noticia al Día