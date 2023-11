Luis Fernando Borjas es el ganador de «Mejor álbum tropical» en los Latín Grammy

184480

El venezolano Luis Fernando Borjas resultó ganador en la categoría «Mejor álbum tropical» de los Latin Grammy en su edición no. 24 por su álbum «5:10 a.m.»

Esta es la primera estatuilla que el venezolano se lleva a casa y en su discurso de agradecimiento dijo: «Todos los que están aquí saben muy bien lo que significa hacer un primer álbum, las ausencias en casa, y mi familia siempre estuvo allí apoyándome».

El álbum tuvo fecha de lanzamiento el 25 de mayo de este año y cuenta con 17 temas donde el principal productor fue Adrián Añanguren. Sin embargo, en el trabajo discográfico se encontraron envueltos más de 15 músicos, entre ellos, Jorge Luis Chacín, Álvaro Mesa, Lenier y Gusi.

Este fue el primer álbum del artista el cual, merecidamente, le valió la nominación al Grammy y en última instancia la victoria. Conviene recordar que el joven músico fue parte de Guaco durante muchos años el pasado y luego de su salida de la banda, se dedicó a hacer su propio trabajo discográfico.

Entre otras noticias destacadas también se encuentran las victorias de Lasso por «Mejor canción pop/rock» y Huascar Barradas por «Mejor Álbum de Música Clásica» por su disco «Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus».

¡Felicitamos y celebramos la victoria de Luis Fernando Borjas en estos Latin Grammy!

Noticia al Día con información de Unión Radio