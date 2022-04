Luis Almagro y Karim Khan se reunieron para evaluar iniciativas de cooperación

abril 27, 2022 - 12:25 pm

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, se reunieron el martes y evaluaron las iniciativas de cooperación entre ambas instancias en relación con la defensa de los derechos humanos.

“Me reuní con el fiscal Karim Khan para discutir nuestro compromiso común con los principios del Estatuto de Roma, el interés de fortalecer la rendición de cuentas entre los Estados partes y los no Estados”, señaló Almagro en Twitter.

El encuentro ocurrió pocos días después de que el fiscal Khan estuviera de visita en Venezuela. En ese entonces, se anunció que se abriría una oficina de la CPI en Caracas, que finalmente se instaló de forma temporal en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Almagro, por su parte, ha criticado fuertemente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. Ha exigido asimismo que se lleve ante la justicia a los presuntos responsables de esos delitos, quienes están “protegidos” por el gobierno de Nicolás Maduro.

El secretario general de la OEA no señaló en la red social si la investigación por los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela estuvieron presentes en el debate.

De hecho, la fiscalía de la Corte Penal Internacional comunicó el 21 de abril que desestimó la solicitud del régimen chavista de aplazar su investigación. La institución, con sede en La Haya, solicitará que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos o sus representantes legales presenten sus testimonios.

La instalación de una oficina de la CPI en Caracas permitirá, además, que el tribunal internacional intercambie información con el equipo de expertos que están en el país de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet.

Meet today with Prosecutor @KarimKhanQC to discuss our common commitment to the principles of the Rome Statue, the interest to strengthening accountability among state-parties and non-state parties; & also reviewed cooperation initiatives between @OAS_official & @IntlCrimCourt pic.twitter.com/NlHAUJRvQg

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 26, 2022