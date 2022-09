Lucidio Quintero: “Soy un maracaibero que se asoma a las esquinas del mundo”

1915349

Esta semana, el maestro ex director de la Banda de Conciertos Simón Bolívar y quien dirige el popular Súpercombo Los Tropicales alcanzó Medalla de Plata en el certamen mundial para clarinete y banda sinfónica, en Portugal.

Sobre este y otros importantes temas respondió el test de once preguntas de Alexis Blanco, que NAD publica como primicia internacional.

1.-¿Podría contarnos cómo fue ese proceso que conllevó a este importante nuevo lauro?

-En principio, a través de un portal internacional de música, me enteré de la convocatoria que hacía el municipio de Loures, en Lisboa, Portugal, para su Segundo Concurso Internacional de Composición para Clarinete Solista y Banda Sinfónica. Este es un festival de mucha importancia para la música de viento en toda Europa, que ha situado a dicha ciudad en la capital europea del clarinete y esto, que haya sido ese instrumento elegido para tal competencia, me animó enormemente a participar ya que ha sido mi acompañante desde que era niño. Es el protagonista principal de sendas historias regionales, como por ejemplo la Guerra de Clarinetistas, en la Maracaibo de ayer. Es una historia que preparo e investigo y que pienso presentar en un libro.

Una vez que analicé los requerimientos para poder competir, me consagré a trabajar muy profundamente para elegir una temática compositiva que estuviera a la altura de los colegas maestros participantes, todos de un nivel muy alto, procedentes de distintas regiones de Europa, así como también de otros continentes. Una competencia Inter muy exigente.

Luego me aseguré de escudriñar entre todas mis vivencias, entre todos mis haberes de aprendizaje y mis experiencias musicales para conseguir un tema que reflejara la música académica universal, pero con elementos de nuestro entorno y cotidianidad. Y de allí nació Capricho Concertante para Clarinete y Banda Sinfónica, un nombre que aunque denote el lenguaje propio de la universalidad musical, llevara la impronta de lo zuliano, de lo nuestro, porque eso soy: un maracaibero que se asoma de vez en cuando a las esquinas del mundo para gritar con fuerza que así somos y aquí estamos.

2.-¿Qué significa para usted este premio y cómo lo asume, en las actuales circunstancias de su vida profesional?

-2. Este premio viene a concretar, ya de manera internacional, mi carrera como compositor musical. Cuando los organizadores me contactaron para hacerme saber de dicha designación, fue como parar en seco tras una larga y vigorosa caminata y mirar hacia atrás para divisar el largo camino recorrido y constatar que este premio no ha sido solo mío, sino de todos esos grandes maestros que, convertidos en mis padres musicales me aportaron, no sólo la enseñanza del oficio, sino, más importante aún, el compromiso y apostolado de ser músico y de cómo servir al prójimo a través del arte. Nombres de obligada referencia para mí, como Ulises Acosta Romero, Gregorio Garrido, Osvaldo Nolé y su incansable afán por enseñar, Pepino Terenzio, Féliz Mozo y al más comprometido con mi formación como lo fue mi amado maestro de la composición, Renzo Salvetti. Ellos me instan a recibir el premio con absoluta humildad y agradecimiento.

Porque no solo llega en mi plena madurez como persona y artista, a mi juicio el momento justo y preciso, sino que también aspiro a que pueda servir de estandarte para mostrar a todos los alumnos y estudiantes que con tesón, disciplina y esfuerzo, más una absoluta voluntad de sacrificio, se pueden alcanzar las metas, lleguen estas tarde o temprano.

3.-¿Cuál es la relación que, de entrada, podría conectar, además de su premio, a Maracaibo (Venezuela) con la ciudad de Lisboa y Portugal…?

—Creo que este premio viene, de primera mano, a abrir una puerta de conexión artística y cultural muy interesante entre ambas ciudades, ya que este premio pone a Venezuela, pero muy especialmente a Maracaibo, en la lupa de estas organizaciones que repentinamente consiguen a un hispanoamericano como uno de los ganadores del evento y esto sugiere una gran oportunidad para que la cultura y el arte del Zulia tengan un espacio propicio para mostrar todo lo mucho y bueno que tenemos, en otras capitales europeas.

4.-Usted dirige acá dos instituciones fundamentales dentro de la música: la Centenaria, digo, la Banda de Conciertos Simón Bolívar, la más importante dentro de la música académica nacional y, dentro de la música popular, al Súper Combo Los Tropicales…¿cómo siente que ambas han de percibir y compartir este premio para su director?

—Gracias a la vida que de lleno ha sido buena y amable conmigo, ciertamente he tenido la fortuna de dirigir la centenaria banda de conciertos Simón Bolivar a la cual dediqué mi vida y carrera desde adolescente y a la cual siento como a la mujer amada y ahora, la vida misma y mi Dios me han designado la tarea de guiar al súper Combo Los Tropicales el cual fue mi escuela en la música popular ya que ahí habitaron mis maestros de saxofon y de teorética musical pero más aún del fragor y vivencia del oficio. Pienso que ambas instituciones han de asumir este logro, que también es de ellos, con suma alegría por que A ellos y al Zulia consagró este éxito.

5.-Músicos, melómanos y público en general percibimos un profundo deterioro de la calidad técnica e interpretativa de quienes están protagonizando el quehacer de la industria musical internacional, nacional y regional…¿Cómo enfoca usted el problema…?desarrolle, por favor, sus argumentos…

—Este es un tema de preocupante y urgente discusión, que obliga a los creadores, musicólogos, sociólogos, estetas y filósofos, a hacer un serio análisis acerca de lo que nos pasó en el camino.

De cómo pasamos, en solo dos generaciones, de Agustín Lara, María Grever, Armando Manzanero, Los Beatles o Ray Coniff, a los Maluma, Daddy Yankee o Bad Bunny, entre otros representantes de ese desafortunado género llamado regguetón.

Y digo serio análisis, porque, se quiera o no aceptarlo, es un producto de creación humana que ha generado cultura global. En cuanto a su valoración musical y literal sin duda cae, por decir lo menos, en una etapa de oscurantismo y primitivismo creativo, muy alarmante.

Pienso que la inmediatez y la vertiginosa era comunicacional de las redes, han dado terreno fértil y piso franco para que la industria discográfica se beneficie económicamente de estas corrientes de comunicación musical donde, a fuerza de tecnología, hacen que individuos carentes de talento canten y toquen medianamente afinados. Donde, a fuerza de mezclas y herramientas de edición, el arrítmico intérprete toque y cante al tempo. Y se exponga al oyente a una música letánica y vulgar, de textos obscenos muy alejados de la cocción de la buena música y de las artes en general, que se fraguan a fuego lento y requieren de talento, además de buen criterio de parte de quienes las disfrutan.

Se requiere de una férrea acción cultural gubernamental, es decir, como parte de una política de Estado que contrarreste, sobretodo desde el campo educacional, que está “música” continúe influyendo en la conducta y formación de nuestros jóvenes.

6.-A la comunidad de lectores de Noticia Al Día, y al orbe entero, ha de interesarle conocer, por y desde sí mismo: ¿Quién es y cómo piensa y siente la música, el maestro LQS?

—A los consecuentes lectores de Noticia Al Día y a la comunidad en general le digo: “me confieso culpable de ser músico y siento y pienso la música como una necesidad de comunicación y de expresión, como mi forma particular de existir y ser percibido. Y además revelo quien e soy un caminante del arte de la música y que en el camino quiero morir”. No concibo ni contemplo la idea de detenerme nunca jamás.

7.-Háblenos, por favor, de los valores esenciales de su pieza premiada…¿Cuál es su punto de partida o argumento clave?; ¿cuánto tiempo le llevó pensarla y luego, escribirla?; ¿cuando piensa estrenarla y en dónde le gustaría hacerlo?

—Capricho concertante para clarinete y banda sinfónica es una obra que viene a sumar literatura atractiva a la comunidad de la música académica para orquestas de viento o, propiamente dicho, banda de concierto o banda sinfónica.

Es una obra que se enmarca en el lenguaje compositivo neorromántico, pero con exposición de elementos funcionales de modernismo y modestamente contemporáneos. Por otra parte, es una composición que puede ser muy atractiva para que los noveles clarinetistas tengan en ella una obra que les permita participar como solistas en estas plantillas que son parte de los estándares de la práctica orquestal en conservatorios, universidades y escuelas de música en todo el mundo.

En cuanto al tiempo de pensarla, fue toda mi vida. Desde que, afortunadamente, mi padre puso mi primer clarinete en mis manos. Siempre pensé, por deuda con el instrumento, hacer una obra para clarinete solista. Escribirla me llevó unos dos meses de trabajo arduo. En cuanto a sus aportes al mundo del clarinete como instrumento solista, es una obra de una dificultad técnica desafiante y que por ser altamente contrastante brinda variedad de elementos expresivos para que el clarinetista tenga acciones desde lo muy técnico hasta lo lírico y franco. Creo que esto es la clave cierta de esta composición. Mezcla lo académico con lo cotidiano de manera natural y sin prejuicios y de manera insospechada, muy en su esencia habita nuestra música zuliana. Tarea interesante para nuestros estudiantes de formas musicales descubrir donde contrastan dichos elementos. La obra se estrenará prontamente en Portugal donde, en acto público, se hará la entrega de los premios. Me encantaría que la obra fuese estrenada en Venezuela por la centenaria banda de conciertos Simón Bolívar. Aquí en mi Maracaibo y con un joven clarinetista marabino como solista, heredero de nuestra historia musical ya que todo es por ellos y para ellos.

8.-Usted viene desarrollando un trabajo de investigación de largo aliento, donde recoge elementos históricos muy relevantes de la música, de los músicos, en nuestra región…¿Podría adelantarnos información preliminar sobre esa obra y si piensa editarla en algunos de los nuevos formatos disponibles…?

— Los organizadores del concurso, además de editar la obra, también la grabarán profesionalmente para salir al mercado como producto de la competición y de su banda profesional, siendo esto otro aporte importante porque este material discográfico y editorial estará disponible para todo el mundo.

9.-Han sido duras y complejas las circunstancias que, en tanto artista y gerente, ha tenido que confrontar en estos últimos años…¿Cómo aborda este asunto…? ¿Siente que ha sido reconocido acá, en su condición creadora y de qué manera filosofa ello?

—Es quizás esta la pregunta más compleja y que me toca muy directamente. Paradójicamente, los últimos cinco años han sido los más desafiantes y, porqué no, muchas veces decepcionantes y duros, los que me ha tocado enfrentar, sea como artista, pero, sobretodo, sea como gerente.

No ha sido fácil observar como el trabajo amoroso, dedicado y pacientemente, concebido como lo fue y es, mi proyecto de vida, la Banda de Conciertos Simón Bolívar, haya sido erosionada y maltrecha hasta sus cimientos. Todos sabemos que, desafortunadamente, hubo protagonistas en la pasada gestión cultural del estado, que lejos de favorecer vinieron a destruir lo bello y a sembrar de sombras nuestros patrimonios. Y esto no es solamente con la banda sino con todo el sector cultural.

Pero sobre todo lo musical. Esto fue una estocada profunda que me ha generado mucho dolor, pero abordo la problemática con la firme confianza que las nuevas autoridades rescatarán honorable mente a las instituciones musicales del Estado. Ya que esto, más que un compromiso es un deber de cara del rescate de elementos fundamentales para la concreción de lo?zuliano.

Hay una icónica foto de esta tragedia, cuando junto contigo, llevamos la banda a una de tus concitaciones teatrales en la plaza Baralt. Dirijo y de fondo se ve el dolor. Pero estoicamente allí estábamos y eso sólo fue principios de Dolores como la Biblia dice. En cuanto al reconocimiento de mi carrera y de mi contribución no puedo negar que modesta mente he sido reconocido. El sector me conoce y reconoce parte de mi labor más allá de situaciones y personajes que no vale la pena mencionar. Me encantaría que mi trabajo creativo fuera más difundido, sobre todo entre los estudiantes. Pero sigo creyendo que será. Es mi manera, en pocas palabras, de filosofar el asunto: la fe y la esperanza.

10.-¿Cuáles son los principales retos que se le plantean al obtener este reconocimiento internacional?…¿Siente que su encomiable trayectoria artística, pedagógica y gerencial ha sido reconocida en la dimensión y rango que usted merece?…¿Hacia dónde apuntan ahora mismo sus metas y proyectos?…¿El artista que sin duda usted es tendrá alguna vez un “descanso del guerrero?….¿Cómo le gustaría que lo reconociesen en el futuro?

—El principal reto que tengo no es sólo seguir escribiendo y mantener un nivel de calidad que premios como éste te obligan a tener, sino el más grande reto es poder seguir aquí en mi tierra y no verme en la necesidad perentoria de emigrar.

Confieso que muchas veces he estado tentado y a punto de hacer lo que la mayoría: Bajar la Santa María e irme a otros horizontes donde poder desarrollar y contribuir con mi saber. Espero que ese momento no llegue.

En cuanto a la dimensión del reconocimiento de todo mi trabajo, pienso que no ha sido adecuadamente reconocido y esto lo digo muy sinceramente y sin falsa humildad. El trabajo ha sido duro.

Muchos proyectos han sido propuestos: la creación del Centro Documental de la Música Zuliana, por ejemplo, para el rescate de la memoria auditiva de la música zuliana de los últimos 150 años. Y han sido palabras sordas para los personeros que tienen el poder y el deber de apoyar estas iniciativas, vengan de donde provengan.

Mis proyectos futuros y mis metas son ahora lograr fundamentar mi carrera como investigador y compositor y seguir aportando contra viento y marea.

Como dije antes soy un caminante del arte y en el camino quiero morir. Me encantaría que me recordarán como lo que soy un incansable ferviente creyente de lo que hace y absolutamente enamorado convencido de lo bello, de lo sublime y de lo mágico.

11.-¿Cuales serían sus principales sugerencias para que las instituciones que gerencia o dirige puedan seguir generando éxitos y fundamentos como los que ahora han motivado esta entrevista…?

—En el trabajo está la clave del éxito. Esto va para el Supercombo y para la banda también. Aunque ya no soy su director, igual la siento mía. Mis principales sugerencias para el sector cultural en pleno serían: se debe trabajar con los recursos humanos propios. Esto es literal para sus líderes, así éstos estén mermados. Hay que seguir luchando y creyendo pero sin descuidar la búsqueda de soluciones. A las autoridades, animarlas a insistir en trabajar con decisión por el rescate de las instituciones musicales del Estado, para así tener un doble propósito: Por un lado honrar la presencia y vida de dichos patrimonios culturales con 154 años de permanencia, como es el caso de La Centenaria y por otro allanar el camino para los estudiantes de música y artes en general que mañana necesitarán de instituciones profesionales donde desarrollar su vida profesional. Nada hacemos con formar artistas de alto perfil para que luego no tengan donde trabajar.

Y, por último, como sueño particular, desearía destinar al servicio de la cultura y de las artes toda la plaza Baralt, para que allí las instituciones hagan vida permanente y alrededor de dichos patrimonios arquitectónicos, habilitados para el disfrute de toda la comunidad. Tal como hacen las ciudades de primer mundo en sus cascos históricos.

Alexis Ramón Blanco

Noticia al Día