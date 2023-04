Los bancos me quieren mucho, no los necesito, tengo MUCHO dinero con negocios fantásticos que he creado con mi familia: Trump

73924

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su alocución, la noche de este martes, resaltó que durante su periodo ningún banco se vino a pique, y que por el contrario, las entidades ganaron mucho dinero y lo quieren mucho.

«Ni un banco perdió ni un dólar, perdieron durante ese periodo. Ganaron 200 millones de dólares y me quieren mucho. Nunca hemos dejado de pagar, nunca hemos tenido deudas, hemos tenido una buena relación con ellos. No necesito bancos, tengo mucho dinero, tengo negocios que he creado con mi familia, fantásticos», dijo el exmandatario.

Esto está costando mucho dinero, están haciendo que mi familia lo pase muy mal.

Vale recordar que Trump fue acusado de 34 delitos ante un tribunal estadounidense. Aunque quedó libre, en enero de 2024 se espera se retome el caso en su contra según decisión del juez.

