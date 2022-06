Los 14 rostros victoriosos de Rafael Nadal en Roland Garros

junio 6, 2022 - 5:47 pm

El español Rafael Nadal es sin duda el amo y señor del Roland Garros con 14 títulos en 18 participaciones, para ser el único tenista con esa cantidad de trofeos en un solo Gran Slam.

El primer Abierto francés ganado por «La Furia» llegó en 2005 con tan solo 19 años y dos días, para ser el cuarto tenista más joven en reinar en París tras vencer al argentino Mariano Puerta con parciales de 6-7 (6), 6-3, 6-1 y 7-5,

De igual modo, el balear se coronó este domingo 05 de junio del 2022 por 14ta vez en Roland Garros con 36 años y 2 días al derrotar sin problemas al noruego Casper Ruud (6-3, 6-3 y 6-0) tras dos horas y 18 minutos, para ser el tenista más veterano en triunfar este Gran Slam en la capital francesa.

Nadal no pudo levantar el cetro en el Phillippe Chartier en 2009, 2015, 2016 y 2021. El mallorquín consiguió por primera vez levantar los títulos del Abierto de Australia y Roland Garros dentro de una misma temporada.

El sueco Robin Soderling (octavos de final- 6-2, 6-7, 6-4 y 7-6) y el serbio Nova Djokovic (cuartos- 7-5, 6-3 y 6-1 y semifinales- 3-6, 6-3-7-6 y 6-2) han sido los verdugos de Nadal en Francia. La otra caída del español se generó por un abandono en la tercera ronda por un problema en la muñeca izquierda antes de su partido contra Marcel Granollers.

El español se perdió sus primeros dos Roland Garros por lesión. En 2003 no vio acción por problemas en el codo, y al siguiente año debido a una fisura en el escafoides del pie izquierdo.

