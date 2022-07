Cientos de muertos tras las intensas lluvias en Pakistán

julio 28, 2022 - 4:41 pm

Las lluvias en Pakistán azotan ese país desde mediados de junio y las regiones más afectadas son Baluchistán y Karachi

Las intensas lluvias en Pakistán son denominadas como las peores tormentas registradas nunca antes en la historia de ese país, y que se han cobrado la vida de cientos de personas y dejado a otras varias decenas afectadas.

Hasta la semana pasada las autoridades confirmaron al menos 340 fallecidos a consecuencia de las tormentas, aunque la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de ese país alertó de que esta cifra podría aumentar.

Los equipos de rescate han estado en jornadas de helicópteros y botes para intentar llegar a cerca de 50 mil familias abandonadas a su suerte en la provincia de Baluchistán después del colapso de carreteras y puentes, según lo anunciado por el ministro del Interior regional, Zia Langov.

Y es que las intensas lluvias monzónicas han azotado especialmente Baluchistán así como la ciudad sureña más poblada del país, Karachi, anegando calles y caminos y obligando a millones de personas a buscar un terreno seco donde establecerse.

Por consecuencia, las autoridades pakistaníes declararon la situación de emergencia meteorológica en Karachi, después de que las lluvias monzónicas dañaran cerca de 9 mil inmuebles. Además, se reporta la interrupción de importantes vías de comunicación, de los vuelos aéreos y las operaciones de trenes en esa ciudad de más de 15 millones de habitantes.

Las lluvias en Pakistán seguirán

Estos fenómenos meteorológicos extremos son los más intensos en la historia de Pakistán, según ha apuntado el meteorólogo Sardar Sarfraz y advirtió que el mal tiempo continuará, lo que aumenta también las preocupaciones sobre el cambio climático.

Latest radar observations show more well-spread rain bands across almost whole Karachi city, means heavy downpour to continue further pic.twitter.com/n0nwdNtmyw

— Dr Sardar Sarfaraz (@sarfarazmet) July 24, 2022