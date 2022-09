Llegan a 30 los niños afectados por Leishmaniasis en la Sierra de Perijá

septiembre 1, 2022 - 11:31 am

1909379

Las leishmaniasis es una enfermedad vinculada directamente a la pobreza. De allí lo grave que, a sólo cuatro horas de la capital zuliana, sigan reportándose casos que ponen en riesgo de manera dantesca la salud pública regional.

La doctora Petra Medina, única médica presente en los poblados yukpas afectados, comentó a NAD de manera exclusiva, que a la fecha no han recibido medicamentos ni señales de atención para los niños que padecen la terrible infección.

El sociólogo Lusbi Portillo, activista ambiental, hace otro tanto al informarnos que en el Socuy se han reportado dos casos, lo que aumentaría a 30 el número de niños afectados.

“Las herramientas de control son limitadas -reseña la Organización Panamericana de la Salud-. De allí la importancia que las personas en riesgo implementen medidas para reducir el contacto entre los seres humanos y los vectores, y que las autoridades de salud intervengan para proteger la salud pública”.

La prevención parece ser el único escudo contra este mal parasitario: Usar repelentes de insectos y ropa protectora; no hacer actividades al aire libre desde el atardecer hasta el amanecer; utilizar mosquiteros alrededor de las camas y en las ventanas, especialmente en las regiones donde está presente la enfermedad y que los programas de salud pública incluyan medidas para el control de las poblaciones de los insectos, controlando sanitariamente los estanques.

Sin embargo, Mervin Montiel, quien es el coordinador de la Alcaldía del municipio Monseñor Marcos Sergio Godoy para la zona del Socuy, no es optimista en ese sentido:

“En este momento no tenemos presupuesto, no tenemos vehículos, no tenemos nada, nada, nada. No tenemos como movilizarnos; esto debe tratarse con la Gobernación, con el despacho de Salud, en función de que estas instituciones busquen el o los vehículos, el personal y la logística para subir a la Sierra de Perijá, hasta las comunidades con mayor afectación”.

Lee también: Panamá aprobó el consumo de marihuana para su uso medicinal y terapéutico

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Carlos Guillén

Noticia al Día