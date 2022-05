Lionel Messi podría fichar con el Inter de Miami en 2023

mayo 17, 2022 - 2:24 pm

El futuro de Lionel Messi estaría en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami tras culminar su contrato con el PSG en 2023.

De acuerdo a Direct TV, el futbolista argentino quiere adquirir el 35 por ciento del Inter de Miami para después formar parte del equipo el próximo año, cuando cumpla 36, por lo que su regreso al club de sus amores se tornaría muy complicado.

El objetivo de Messi sería permanecer una temporada más en el futbol europeo para preparar llegar en mejor forma al Mundial de Qatar, sin embargo, en verano podría retornar al Barcelona, aunque los Culés no han hecho una oferta formal por el argentino, quien no saldría gratis, ya que tiene contrato hasta junio de 2023.

Otros jugadores como Marcelo, Luis Suárez y hasta Cristiano Ronaldo han sonado para las Garzas, que buscan, como otros grandes clubes de la Mayor League Soccer, llevar a futbolistas consolidados en el balompié europeo para subir el nivel.

Cabe destacar que David Beckham, presidente del Inter de Miami, ha hablado en múltiples ocasiones con Lionel Messi sobre su posible incorporación al equipo, algo que finalmente podría ver hecho realidad en 2023.

