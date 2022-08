Lila Morillo cumplió 82 años y así fue la pre-celebración y la sorpresa para la Maracucha Dorada

agosto 14, 2022 - 1:33 pm

La canautoria zuliana, Lila Morillo, cumplió 82 años de edad, este domingo 14 de agosto.

En sus redes sociales, la Maracucha Dorada colgó un video de la pre-celebración de su cumpleaños junto a sus seres queridos.

«¡Señores… estamos de PRE-CUMPLE..! Falta poco para el celebrar el nacimiento de una Estrella, una Diva, una Reina, una Maracucha Dorada, un ejemplo, una escuela, un Patrimonio… ¡MI MAMÁ..!», escribió Lilibeth Rodríguez en una dedicatoria a su madre.

Por su parte, la cumpleañera reaccionó: «De VERDAD fue una BONITA SORPRESA. No sabía a donde me llevaban. Siempre ME GUSTÓ LA COLONIA TOVAR. ¡GRACIAS! LILIBETH! Hija ¡pedacito de CIELO! Lo PASAMOS MUY BIEN».

