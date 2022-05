Liga FUTVE: Monagas lidera la tabla; el Zulia se mantiene en la última posición (+Foto)

mayo 2, 2022 - 6:54 pm

Durante la reciente jornada 10 de la Liga FUTVE 2022, los tres equipos punteros de la tabla de posiciones no cedieron sus puestos, pese a sumar empates en sus respectivos compromisos. El líder continúa siendo Monagas S. C. con 20 puntos, mientras que Metropolitanos F. C. y Deportivo La Guaira siguen sus pasos, a tres y cuatro unidades respectivamente.

La décima fecha la abrieron Zulia F. C. y Zamora F. C., con una victoria de los blanquinegros por 0-2 en la sede Lino Alonso, ubicada en Maracaibo. Con esto, el club de Barinas escaló del peldaño siete al cuatro, mientras que los zulianos se mantienen en lo más bajo de la tabla.

Por otra parte, Aragua F. C. rescató un punto en casa (1-1) y a última hora, luego de que Deportivo Lara estuviese arriba en el marcador desde el 47. Ambos pelean igualmente la parte baja, con 11 y 12 puntos, respectivamente.

📋 • Así marcha la clasificación de tu #LigaFUTVE 🤔 • ¿Cómo van las cosas para tu equipo favorito?#VenezuelaEsFUTVE pic.twitter.com/dDdvLdZzqn — Liga FUTVE (@LigaFUTVE) May 2, 2022

