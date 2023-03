56506

El animador zuliano Leonardo Villalobos dio a conocer a través de sus redes sociales que un desconocido quiso drogarlo con la conocida Burundanga en un Centro Comercial de Caracas.

Villalobos escribió: «Ayer fui victima del descuido en un centro comercial que por supuesto no tiene la culpa aunque su personal de seguridad es bastante deficiente! CUÍDENSE no confíen en nadie y miren lo que me paso por andar de reina de carnaval».

El también actor colgó un video en el que explicó su experiencia y pidió a sus seguidores se cuiden en las calles.

Leer más: Chris Rock responde a Will Smith en Netflix un año después de la bofetada en los Óscar

Noticia al Día