-En video quedó registrada la pelea entre el dirigente político Leocenis García y el conductor de Zurda Konducta, Pedro Carvajalino. Ocurrió en la entrada de un hotel en Valencia, estado Carabobo.

Las imágenes se volvieron virales en las últimas horas en las redes sociales.

Ante lo ocurrido, Carvajalino explicó su versión de lo ocurrido en su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). Aseguró que García quien lo «atacó a traición».

Se fueron a las manos Pedro Carvajalino y leocenis García en la salida del Hotel internacional de Valencia, luego de una reunión presuntamente con Rafael LaCava

"Cosas están pasando" pic.twitter.com/OCwV5qcNju — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) September 21, 2023

La versión de Carvajalino

«Yo estaba en un hotel dispuesto a quedarme para el día siguiente venirme a Caracas. No estaba con Rafael Lacava ni con nadie, simplemente me disponía a dormir. Yo estaba a las afueras del hotel hablando por teléfono y el señor Leocenis, que ya tenía una confrontación conmigo, decidió pegarme a traición y tuve que responder. Yo no iba a permitir que él me agrediera», expresó.

Además, sostuvo que Leocenis García «dice que es un hombre de negociación y de diálogo, un hombre de paz; inclusive él se quiere vender ante la opinión pública como un mediador entre Estados Unidos y Venezuela.

Pedro Carvajalino recordó que en un momento determinado denunció que Leocenis García «lo había amenazado porque había dicho que Sextovisión es un medio para la extorsión».

Acá un video que explica que fue lo qué pasó con @LeocenisOficial el cual como lo refleja su accionar, me atacó a traición! Saque ud sus conclusiones. pic.twitter.com/dcX4qlfLLl — pedro karvajalino (@PedroKonductaz) September 21, 2023

Por su parte, Leocenis García no ha dado su parte al respecto.

