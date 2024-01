Legisladora Yeissel Pérez exige que el gobierno nacional destine dinero del petróleo a los estados

214620

Este lunes 15 de enero de 2024, la legisladora del Consejo Legislativo, Yeissel Perez, hizo un llamado al gobierno nacional que destine el dinero del petróleo a los estados y municipios.

Expresa que según la investigación del Diario Tal Cual, se conoció que el presupuesto para la nación en este año 2024 es de 20 mil millones de dólares, menciona que el Presupuesto Nacional es el documento más importante del año en un país y que según la Ley Orgánica de la Administración Pública y los principios de transparencia y acceso a la información pública, este presupuesto debe ser público para todos los ciudadanos.

Menciona además, que según la Ley Orgánica de la Administración Pública, los ingresos provenientes de la renta petrolera se manejan como Ingresos Ordinarios, es decir, son ingresos con los cuales el Estado cuenta y pueden incluirse en sus presupuestos. Comenta que, durante muchos años el gobierno estimaba el precio del barril de petróleo en 40$, cuando este estaba a más de 70$ por barril o lo estimaba en 60$ cuando este llegaba a sobrepasar los 80$ o 100$ por barril.

Denuncia que esta es la prueba de que el gobierno nacional presupuestó el ingreso petrolero como un ingreso ordinario, también que actualmente está presupuestando los ingresos del petróleo como ingresos Extraordinarios, es decir, ingresos que el gobierno no espera recibir todos los años y por tanto, se reserva su uso discrecional.

Las gobernaciones y las alcaldías del país, son los principales perjudicados por esta política, ya que dejan de recibir recursos para su funcionamiento. Afirma que Estados Unidos levantó las sanciones sobre PDVSA, no hay sanciones sobre el Banco Central, no hay sanción sobre el oro y que las sanciones ya no pueden ser usadas como excusa.

«Los alcaldes y gobernadores fueron electos por la gente con la esperanza de mejorar los problemas que los aquejan, se acabaron las excusas, destinen parte del dinero del petróleo a las gobernaciones y las alcaldías para poder dar solución a algunos de estos problemas» sentenció la diputada.

Finalizó diciendo que en los próximos días estará solicitando un derecho de palabra ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia para exponer frente a sus compañeros legisladores esta situación y que juntos puedan encontrar un solución a esta problemática.

Noticia al Día con Nota de Prensa