Le tiraron un objeto a Ana del Castillo en tarima como a Cardi B, y se molestó (video)

El comportamiento de algunos asistentes a conciertos vallenatos está dejando mucho que desear, sobre todo, cuando de atentar contra la integridad física del artista se trata.

Diego Daza había sido la última víctima de inescrupulosos que le aventaron una cerveza durante un ‘show’ musical en un pueblo de la región Caribe, y por motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen.

Ahora el turno, si se puede llamar así, fue para la cantante Ana del Castillo, quien fue víctima de una agresión mientras interpretaba uno de sus temas, en un concierto en la costa norte de Colombia.

A la artista nacida en San Juan del Cesar (La Guajira) le lanzaron un objeto contundente, al parecer, una toalla o un trapo desde el público, agresión que esquivó la cantante, y que con su expresión corporal demostró su total descontento.

Del Castillo evitó reaccionar al estilo de Cardi B, artista estadounidense que le tiró un micrófono a una espectadora que le lanzó agua cuando ella hacía su puesta en escena en tarima.

“Si yo le pidiera algo me lo da, pero no me lo tire”, dijo por micrófono la cantante, al tiempo que su agrupación vallenata no le bajó el ritmo a la música.