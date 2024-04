Le envenenó las ovejas porque se metieron en su terreno: Matanza de caprinos en Lara

-Vecinos del sector La Puerta de Bobare en el municipio Iribarren del estado Lara, denunciaron hoy un presunto envenenamiento de ovejas a un productor de la zona porque las consiguió pastando en el terreno de su propiedad.

“Tienes unas ovejas muertas en el terreno de Juan Cabrera”, le habrían informado vía telefónica a Saúl Díaz de la ‘matanza masiva’ de sus animales.

“Cuando me avisaron, fui al terreno a ver si eran mis ovejas”, y al llegar el señor me pregunta ¿usted quién es?, ¿usted no tiene terreno?, ¿a usted le gusta criar animales en terrenos ajenos?, a lo que yo le respondo que ellos entran allí porque su terreno no tiene cerca perimetral, si usted tuviera cerca, ellos no entraran”, le aclaró Díaz.

En medio de una acalorada discusión, el dueño del terreno donde estaba el ganado le pidió que se saliera de su propiedad y sacara los animales. los vecinos ayudaron para sacar las ovejas, y en careo el dueño de las tierras dijo que “le iba a seguir poniendo veneno”

Al momento se contabilizó 9 ovejos muertos, ocho en el sitio y otros en un terreno adyacente.

Díaz realizó la respectiva denuncia ante los órganos de seguridad, los cuales hacen seguimiento del caso. Una comisión de Misión Nevado se hizo presente en el lugar para realizarar la necropsia a los animales.

Esta ‘matanza’ afecta tanto al ganado caprino como a las familias de la zona que se benefician con su carne, leche y queso, dijeron los productores de la zona.

Con información Noticias de Barquisimeto