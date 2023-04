Lavatorio de pies: una lección de humildad y servicio que nos dio Jesús

74799

El Jueves Santo, al conmemorar la Última Cena de Jesús con los apóstoles, la Iglesia cristiana recuerda el lavatorio de los pies, una escena en la vida del Mesías que constituye una lección de servicio, humildad y amor.

En palabras del papa Francisco: “Jesús nos tiene tanto amor que se ha convertido en un esclavo para servirnos, para sanarnos, para limpiarnos”.

En el lavatorio de los pies se establece la vocación que debe prevalecer en los creyentes e instituciones de la fe cristiana: el servir, estar para el auxilio y apoyo del prójimo. Es el amor, mandato supremo de Jesucristo, expresado desde la humildad absoluta y la caridad fraterna.

El Arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje, durante la ceremonia del Lavatorio de Pies, este Jueves Santo – Foto: José López Linares

Cena del Señor

Como pórtico del Triduo Pascual, en la conmemoración de la Cena del Señor, en la Catedral de Maracaibo se celebró el lavatorio de pies. La ceremonia estuvo presidida por el Arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje Ayala, quien lavó y besó los pies de 12 jóvenes católicos.

Monseñor Azuaje destacó que con este acto, Jesús se despojó de su condición de Maestro, para convertirse en siervo, es decir, aquel que hace lo que nadie quiere hacer. Precisó que el lavatorio de pies no debe ser visto como una especie de acto cultural, sino la obediencia a un mandato de servicio de los unos a los otros, que instruyó Jesús.

«Dios es sencillo, humilde, camina con nosotros», manifestó.

«Hagan como yo», instruyó Jesús

En esta oportunidad, recordamos a Jesús que, durante la Última Cena, se levanta para lavar los pies de sus doce apóstoles y, tras ello, les dice: «Hagan como yo he hecho con ustedes».

Juan 13: 3 – 5

«… sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido…»

Juan 13: 14 – 16

«Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto, os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió».

Lee también: ¿Qué hizo Jesús el Jueves Santo?

F Reyes

Fotos: José López / Vídeo: F Reyes

Noticia al Día