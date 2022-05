Laura Zapata revela que Thalía atraviesa crisis por enfermedad de Lyme

mayo 31, 2022 - 2:40 pm

La cantante y actriz mexicana, Thalía, atraviesa una crisis por la enfermedad de Lyme, según reveló su media hermana, la actriz Laura Zapata. En el programa «Hoy», Zapata reveló que Thalía sufre dolores por esta condición.

La actriz de 50 años contrajo la enfermedad de Lyme en el 2007, cuando hacía ejercicios a las afueras de su casa, en una zona boscosa de Nueva York. Según los expertos, la enfermedad viene de las garrapatas y animales como venados o ardillas pueden portarla y trasmitirla a humanos.

En el año 2019, Thalía informó sobre estar en remisión de la enfermedad de Lyme tras tomar 49 medicamentos para combatirla. Sin embargo, estas declaraciones de Zapata muestran que la protagonista de telenovelas como María la del barrio aún tiene recaídas.

«A veces se siente mal», reveló Laura Zapata. «Me dice: ‘Hermanita, no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo'».

La media hermana de Thalía añadió: «Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice: ‘Me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar (…) mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas».

Zapata expresó que Thalía ha sobrellevado durante años los síntomas de esta enfermedad y no se deja vencer. «Ella deja a sus hijos en la escuela, ella los recoge, está pendiente absolutamente de sus hijos», relató. «Cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término y además ella se atiende muchísimo, está guapísima».

La enfermedad de Lyme puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en las articulaciones, fatiga y escalofríos, entre otros malestares. Thalía no es la única famosa que lo ha sufrido. Alec Baldwin, Justin Bieber y Avril Lavigne también han batallado con esta condición.

Por lo pronto, Thalía no ha hecho declaraciones sobre este tema, ni ha compartido publicaciones recientes en sus redes sociales sobre esta enfermedad.

