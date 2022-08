Las Pequeñas Ligas celebrarán este domingo el Festival Escuelita en el Zulia

agosto 20, 2022 - 3:19 pm

Este domingo 21 de agosto se jugará el Festival Escuelita de la zona Zulia, un evento organizado por el Comité de Damas Central, en la sede administrativa del Directorio Nacional de las Pequeñas Ligas de Béisbol de Venezuela, el estadio Armando Iragorry de La Cotorrera en Maracaibo.

Nueve Pequeñas Ligas participan en la actividad dirigida para los más chiquitos de la organización con el objetivo de socializar a través del juego de pelota y luego compartir con actividades recreativas, juegos, golosinas y mucha diversión.

Coquivacoa (A y B), La Victoria, Altagracia, Jesús Enrique Lossada, LUZ Cabimas Sierra Maestra, Cacique Mara, La Limpia y San Francisco serán las ligas que verán en el Festival Escuelita. El cronograma de los partidos inicia a partir de las 8 de la mañana y la invitación es para toda la familia.

Juegos del Festival Escuelita

8.00 am: Coquivacoa (A) vs. La Victoria

10.00 am: Altagracia vs. Jesús E. Lossada

12.00 m: LUZ Cabimas vs. Coquivacoa (B)

2.00 pm: Sierra Maestra vs. Cacique Mara

4.00 pm: La Limpia vs. San Francisco

