Las mejores canciones de la historia en los mundiales de fútbol (+Videos)

El Mundial no sólo es fútbol, la música también es un componente esencial que acompaña a la afición de los cinco continentes durante los días en que se juega el torneo deportivo más importante del planeta.

Pero no siempre hubo canciones oficiales, Los Ramblers en el Mundial de Chile del año 1962 con su canción El rock del Mundial, fueron pioneros en la materia. Desde el pegadizo Waka waka de Shakira en la Copa del Mundo del 2010.

A pocos meses de que comience el Mundial de Qatar 2022 que arrancará el 21 de noviembre, envuelto de algunas peculiaridades, te presentamos la canción oficial para esta próxima jornada.

MUNDIAL QATAR 2022

Canción oficial: Hayya hayya (Better together)

Artistas: Trinidad Cardona, Davido and Aisha.

Aquí repasaremos los temas que han hecho historia en los mundiales de futbol, algunos son temas oficiales y otros canciones que pasaron y se convirtieron en himnos del deporte.

MUNDIAL RUSIA 2018

Canción oficial: Equipo 2018 – (Команда 2018)

Artistas: Polina Gagarina y Egor Creed – (Полина Гагарина & Егор Крид)

Canción oficial: Live it up

Artistas: Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi

Canción oficial: Colors

Artistas: Maluma y Jason Derulo

MUNDIAL DE BRASIL 2014

Canción oficial: We are one (Olé, olá)

Artistas: Pitbull, Jénnifer López y Claudia Leitte

Canción oficial: Dare (La la la)

Artistas: Shakira y Carlinhos Brown

MUNDIAL DE SUDÁFRICA 2010

Canción oficial: Waka waka (This time for África) (Esto es África)

Artistas: Shakira y Freshlyground

Canción oficial: Wavin flag

Artistas: David Bisbal y K’naan

MUNDIAL DE ALEMANIA 2006

Canción oficial: The time of our lives

Artistas: Il Divo y Toni Braxton

Canción oficial: Hips don’t lie (Bamboo)

Artistas: Shakira y Wyclef Jean

MUNDIAL DE JAPON 2002

Canción oficial: Let’s get together now

Artistas: Brown Eyes y Lena Park

Canción oficial: Que el fútbol no pare (Latinoamérica)

Artistas: Patricia Manterola

MUNDIAL DE FRANCIA 1998

Canción oficial: La copa de la vida

Artista: Ricky Martin

MUNDIAL DE ESPAÑA 1982

Canción oficial: El Mundial

Artistas: Plácido Domingo

MUNDIAL CHILE 1962

Canción oficial: El rock del Mundial

Artistas: The Ramblers

