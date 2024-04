Las guerreras que conforman las lista de este año no solo han abierto puertas por ellas mismas, sino para otras mujeres que brillan con luz propia.

En esta primera parte de la lista de Las 25 Mujeres más Poderosas del 2024, alguna de ellas solo necesitan usar su nombre de pila para ser reconocidas: Giselle, Chiquibaby, Roselyn, América, Giannina.

Lo que demuestra lo profunda que ha sido su influencia en los medios donde se han destacado, desde el cine a la moda. Asimismo se resaltan otras mujeres influyentes, que son lideres en el campo laboral, político y más.

Empezamos con…

Giselle Blondet

“Me gusta todo lo que me acerque a la gente”, confiesa la actriz puertorriqueña Giselle Blondet, quien a sus 60 años vive una etapa de plenitud.

Su deseo de ayudar a otros impulsó a la empresaria y copresentadora de La Mesa Caliente (Telemundo) a certificarse como coach de vida. Las lecciones que ha aprendido sobre el amor propio, las relaciones personales y fortalecer su autoestima, las comparte con sus redes sociales y en su podcast Lo que no se habla.

“Lo más importante y sagrado en mi vida es mi familia”, dice Blondet, quien profesa que la edad es solo un número y que nunca es tarde para encontrar el éxito, el amor o la felicidad. “Yo soy importante para mí. Me ha costado mucho tiempo reconocerlo y darme el lugar que tengo que darme”. Lena Hansen.

Chiquibaby

Los consejos de su madre y sus años de carrera artística en televisión y radio le han dejado algo muy claro a Chiquibaby. “Mi mamá siempre me dijo: ‘No pierdas los pies de la tierra’”, recuerda orgullosa la mexicana de 43 años, cuyo nombre de pila es Stephanie Himonidis. “He entrevistado a muchísima gente y me di cuenta de que la gente más grande, la más poderosa, es la más sencilla y la más humana”

Para muestra, su amiga y mancuerna en el programa de YouTube Ada y Chiqui de show. “[Adamari López] tiene una gran trayectoria y me enseñó que siendo la más famosa del grupo donde trabajamos [el programa Hoy Día, de Telemundo], ella era la más sencilla, la que trataba bien a todo el mundo y quiero seguir los pasos de gente como ella”, asegura la mamá de Capri Blu, de dos años, quien hoy funge como conductora del programa Siéntense Quien Pueda (Univision).

“Ser poderosa es ser una mujer auténtica, que tenga la posibilidad de brillar haciendo lo que le gusta. Decir lo que piensas es un privilegio, [no solo se trata de] estar en radio [o] televisión, sino usar esta plataforma para algo más y creo que estoy llegando a hacer eso”. Carole Joseph.

Roselyn Sánchez

“Uso mi poder levantándome cada día agradecida a Dios y creyendo fielmente en mí misma. Siempre apuesto a mí”, afirma Roselyn Sánchez, quien ha brillado en estos últimos meses como coanimadora de la gala de los premios Latin Grammy y actuando en, entre otras, la comedia Gringa. Su próximo estreno es la película de terror Theirs junto a la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, a quien homenajeó en sus propias palabras en esta edición de Las 25 Mujeres más Poderosas de 2024.

La actriz y cantante puertorriqueña de 51 años asegura que “ser representante por tantos años de la mujer latina es algo que hago con mucho orgullo y pasión”. Otro empeño que la llena de orgullo es presentar el podcast He said, ella dijo con su esposo, el también actor Eric Winter, donde abordan temas como la menopausia, la discriminación, las relaciones de pareja y cómo enfrentar los miedos. “Si puedo tocar el corazón de una persona y darle ánimo para que salga a buscar sus sueños, ¡pues misión cumplida!”, anota. LH

América Ferrera

Su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto fue un merecido reconocimiento a la labor actoral de América Ferrera en la taquillera Barbie, donde se robó la película con un monólogo de poco más de dos minutos en el cual su personaje da viva voz a las expectativas que las mujeres enfrentan en la sociedad.

“Es literalmente imposible ser mujer… Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser flaca, pero no muy flaca. Y nunca puedes decir que quieres ser flaca, tienes que decir que quieres ser saludable, pero también tienes que ser flaca”, dice su personaje Gloria a la icónica muñeca de Mattel, en un discurso que se volvió viral en redes sociales. “Tienes que nunca envejecer, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca caerte, nunca fracasar, nunca mostrar miedo, nunca pasarte de la raya. Es demasiado difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias”.

La actriz de raíces hondureñas, de 39 años, que ha usado su plataforma a lo largo de 20 años de carrera para abogar por los derechos de los inmigrantes e instar a los latinos a votar en Estados Unidos, sabía desde los cinco años que quería ser actriz (aunque también pensó ser abogada de derechos humanos, confesó en Jimmy Kimmel live!). Por suerte, Hollywood ganó y Ferrera seguirá brillando en su firmamento. María Morales.

Giannina Azar

La diseñadora Giannina Azar tiene el don de las hadas madrinas para crearles trajes de ensueño a las mujeres más fabulosas del planeta. A sus 63 años, a pesar de su fama -y de que sus clientas sean megaestrellas como Jennifer López, Gwen Stefani o Beyoncé- la calidez y la autenticidad siguen acompañando la risueña dominicana de origen libanés que cose desde que tiene memoria. “Desde los cuatro años vestía muñequitas, a los 12 abrí mi taller y con 15 hacía vestidos para las fiestas de mis amigas”, dice la creadora, quien celebra 43 años de labor y también ha sido docente en una reconocida escuela de confección de su país.

Cuando se decidió a vestir famosas, su peldaño inicial al estrellato llegó de la mano de Thalía, la primera artista que apostó por sus diseños. El resto es historia, pues por sus manos han pasado, entre otros, Yuri, Gloria Trevi, Nati Natasha, Maluma, Clarissa Molina, Chiquinquirá Delgado, Alejandra Espinoza, Paulina Rubio y Maribel Guardia. “Hay que darle honor a quien honor merece”, asegura Azar de los 22 integrantes de su taller de costura. “Mis artistas son los protagonistas que interpretan todas mis locuras, son diamantes que colaboran conmigo y no sólo hacen realidad los sueños de quienes llevan la ropa sino los suyos propios”.

Dentro de sus mayores alegrías está dejar un legado de trabajo honesto y moda latinoamericana de talla mundial a nuevas generaciones que incluyen a su hija Gabriela Álvarez Azar. “Me siento poderosa por el estilo que he logrado crear pues tiene su sello propio”. —Kika Rocha.

Nathaly Arriola Maurice

Después de trabajar en diferentes cargos en las administraciones de los presidentes Joe Biden y Barack Obama, Nathaly Arriola Maurice se vio en una encrucijada. Experta comunicadora y organizadora, estratega política y puente de conexión para quienes ocupan los corredores de poder en Washington D.C., Arriola Maurice bien pudo nombrar su precio para trabajar en el sector privado sacándole provecho a sus envidiables contactos gubernamentales, pero optó por honrar sus raíces fundado Operativo, una firma de asuntos públicos e impacto social.

“Fundé Operativo en mi séptimo mes de embarazo, con mi primer bebé, y en menos de un año la firma creció a ser una operación multimillonaria que maneja proyectos de impacto social para celebridades como Maná, Alejandro Fernández, Emilio Estefan, asuntos públicos para el gobierno estadounidense, compañías de tecnología, fundaciones”, dice la peruana de 35 años, quien le agradece a su madre, Rosario Cabrera Arriola, por enseñarle la importancia de trabajar duro para abrirse camino en este país.

“Todo lo que mi mamá toca se convierte en oro porque lo trabajó y eso me enseñó a hacer a mí”, dice Arriola Maurice. “Tenemos la responsabilidad de honrar a nuestras madres y nuestras hijas pensando en grande y trabajando unidas”. —María Morales.

Joann Febus

Dos semanas después de empezar su nuevo trabajo como directora de la entidad Dress For Success en Orlando, FL, a Joann Febus se le cayó el mundo cuando el huracán Ian atravesó el estado. “La boutique quedó completamente inundada y perdimos todo: el local, los artículos. Mi única empleada en ese momento renunció poco después”, explica la ganadora de nuestra votación de Poderosas, quien fue nominada por su madrina, Madison Anderson, debido a la la labor de esta puertorriqueña realiza para ayudar a otras mujeres.

Casi dos años después, tras una intensa labor, Febus no solo ha logrado sustituir lo perdido, sino abrir otras dos boutiques, ampliar la oferta de servicios y el número de voluntarios. “La misión de Dress for Success es empoderar a las mujeres para lograr la independencia económica, proporcionando una red de apoyo, vestimenta profesional y herramientas de desarrollo para ayudar a las mujeres a prosperar en el trabajo y en la vida”, explica madre de dos hijas, de 48 años, quien tiene claros los obstáculos que aún enfrenta la mujer en la vida laboral más allá de la discriminación y la brecha salarial. “Lo nuevo que he visto que afecta más a las mujeres es la dificultad para conciliar la vida laboral y personal, especialmente para aquellas que trabajan de forma remota”, observa. “Estas mujeres están trabajando más de lo normal”.

Si hay una Poderosa en su vida, señala Febus, es su madre Yolanda Laracuente. “Me tuvo a los 15 años y me crió sola en El Bronx”, recuerda. “A su temprana edad, supo dejar su niñez a un lado para ser madre. De niña, mi madre nunca fue mi amiga, siempre fue mi madre. Hoy sigue siendo mi madre, animadora y ahora amiga”. —Joaquim Utset.

Ice Spice

La vida le sonríe a Ice Spice. Y ya era hora. La cantante de raíces dominicanas y afroamericanas que nació en Nueva York el primer día del siglo XXI empezó a hacer lo suyo en el mundo del rap en el 2021 —y este año fue nominada a los Premios Grammy en cuatro categorías (incluyendo Mejor Nuevo Artista).

Con éxitos como “Munch (Feelin’ U)”, “Bikini Bottom” y “Barbie World”, Isis Naija Gaston se ha ido ganando su lugar en el mundo de la música con su estilo relajado y ya es toda una estrella en ascenso. Ahí, en la cima, cuenta con amigas y colaboradores de peso, como la cantante Taylor Swift, quien bailó el hit de ambas “Karma” durante la presentación de Ice Spice en en el más reciente festival de música Coachella.

¿Qué sigue para esta hija predilecta de El Bronx? Su debut actoral junto a Denzel Washington en la película del director Spike Lee High and Low y su primer disco de estudio Y2K. —María Morales.

Gaby Moreno

Parece mentira, pero ya han pasado 13 años desde que Gaby Moreno grabó “Fuiste tú” al lado de su compatriota, Ricardo Arjona. A la fecha el tema ha sido escuchado más de —cuéntenlas— 433 millones de veces en Spotify y miles más en YouTube. “Sigo siendo esa misma niña de Guatemala que soñaba en grande y pensaba que todo era posible si trabajas duro y te rodeas de gente que te inspire y te haga crecer”, explica la cantautora de 42 años, quien considera su paciencia y la determinación como su fuente de empoderamiento y a su madre como su mayor inspiración.

La ganadora al Grammy al Mejor Álbum Latino Pop del 2024, por X Mí (Vol. 1), y cinco veces nominada y ganadora al Latin Grammy, como Mejor Artista en 2013, es considerada la cabeza de una ola femenina en la música folk gracias en parte a Dusk, su noveno álbum de estudio, que promueve actualmente con una gira nacional. “He trabajado con mujeres increíbles en la música”, asegura la flamante Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y residente en Los Ángeles. “Ya sea produciendo su música o contratando mujeres para trabajar en mi álbum, [es] importante seguir elevándonos las unas a las otras”. —Mayra Mangal.

Ángela Aguilar

En un género musical dominado por los caballeros, Ángela Aguilar brilla como un diamante de múltiples facetas que está transformando a la música regional mexicana con sus millones de seguidores en redes, una línea de perfumes y una de muñecas, además de su emblemática imagen, con lipstick rojo incluido.

Sorprendentemente, la nacida en Los Ángeles —que a los 3 años pisó el escenario por primera vez y a los 8 grabó su primer álbum— siente que aún le falta mucho por hacer. “Estoy aprendiendo a ser mujer, tengo 20 años”, explica la también estrella del Jaripeo hasta los huesos —un espectáculo de tres horas que presenta actualmente por el país junto a su familia— quien estrenó el álbum Bolero en febrero pasado, acompañado por un documental, ambos grabados en Cuba. “Mi poder lo encuentro estando segura de mí misma”, afirma sobre ese chorro de fuerza que la impulsa, “sabiendo lo que valgo y no aceptando menos”. —Mayra Mangal.

Angélica Zuluaga Alzate

Orgullosamente colombiana, Ángela Zuluaga Alzate nunca olvida su origen humilde. “Salí de un hermoso pueblo llamado Quimbaya en la zona cafetera del corazón de mi tierra”, cuenta desde Atlanta, donde se desempeña a sus 44 años como vicepresidenta Global de Comunicaciones de The Coca-Cola Company.

Su niñez sufrió un giro inesperado cuando su familia se vio obligada a emigrar a Carolina del Norte. Allí, la mayor de cinco hermanos se convirtió en la traductora de la familia. “Detrás de cada situación existen nuevas oportunidades”, comenta. A base de esfuerzo acabó graduándose de la universidad, pasó por Harvard y empezó una carrera corporativa que la llevó a Coca Cola en 2013. Ahora supervisa las comunicaciones, los asuntos públicos y las estrategias de sostenibilidad en más de 200 países y territorios donde opera la icónica multinacional. “Aunque nunca he sentido discriminación por ser mujer, sí la he sentido por ser joven y escalar rápido”, afirma.

Madre de dos niñas, de 14 y 8 años, siempre se ha sentido solidaria con otras mujeres que buscan salir adelante. Un bello ejemplo fue el proyecto de moda sostenible “Historias hechas a mano” que gestó de la mano del diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás para apoyar comunidades artesanas en Colombia, México y Guatemala. “La meta era hacer visibles a mujeres invisibles”, cuenta. Por eso en su ropero hay piezas únicas y preciosas hechas con PET o plástico de segundo uso que atesora. Una de ellas es el vestido dorado tejido a mano con hilo de seda y anillas de las latas de Coca Cola por artesanas de Bogotá y Putumayo, que lució en su fiesta en Cartagena previa a su boda con su nuevo esposo Daniel Méndez en 2023. —K.R.

