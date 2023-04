80188

-Este martes 18 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, resaltó que deben acompañar el proceso de lucha contra la corrupción que tiene como lema sea quien sea, caiga quien caiga, esté donde esté.

En este sentido, Rodríguez enfatizó en que el destino de los bienes adquiridos ilícitamente debe ser el pueblo. “Todo lo que han robado debe volver a las manos del pueblo; el destino de los bienes debe ser siempre el pueblo”, dijo.

En su intervención a propósito del impulso de la Consulta Pública del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el presidente de la AN señaló que hay dos elementos nocivos de cualquier acto de corrupción. «Con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, ladrón que roba a ladrón NO tiene derecho a 100 años de perdón», enfatizó Rodríguez.

En primer lugar hacen ineficiente la atención social que se ha dado a la población venezolana, porque ladrones y corruptos se apropian el dinero asignado para ello. El segundo elemento profundamente nocivo es la afectación del sistema de valores y la moral.

“Una revolución que no tiene moral y no tiene valores no es una revolución, y esta es una revolución que se afinca en los valores”, aseveró, enfatizando este punto al agregar que “la práctica de la política en la Revolución Bolivariana es un apostolado. Nosotros no estamos aquí para buscar riquezas”.

Creación de la PNCC

De igual forma apuntó que, para defender el sistema de valores de un estado éste debe estar acompañado por un sistema legal. Al respecto, resaltó como elemento fundamental de la lucha contra la corrupción que no puede haber impunidad.

Entre las acciones del Estado contra la corrupción, destacó la creación de un órgano especial para asumir la lucha, la Policía Nacional Contra la Corrupción (PNCC), y reconoció su esfuerzo como herramienta fundamental en la lucha contra este flagelo.

