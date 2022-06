La Vinotinto clasifica a las semifinales del Torneo Maurice Revello

junio 6, 2022 - 2:47 pm

La Vinotinto avanzó a las semifinales del Torneo Maurice Revello 2022 este domingo tras imponerse 4-2 sobre Ghana en la tanda de penales.

El encuentro culminó empatado a un gol en el tiempo reglamentario. La escuadra africana se adelantó en el minuto 54 con el gol de Zibairu Ibrahim, mientras que los nacionales lograron la igualdad en el 74 con un cabezazo de Daniel Pérez.

⚽️ A historical goal for @9DanielPerez goal to secure the semi-finals for @juvenilesfvf 🇻🇪 in their first participation 👏

📽️ Full highlights 👇https://t.co/N8NGpXeMu4#VENGHA #TMR2022 pic.twitter.com/6TJVzWIJaS

— Tournoi Maurice Revello – #TMR2022 (@TournoiMRevello) June 5, 2022