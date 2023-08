La Vero Gómez: Vuelve mañana con su comedia en el Teatro Baralt, después de dos años de ausencia

146816

-La Vero Gómez vuelve con su show, mañana a las 8pm en el Teatro Baralt, con muchos cuentos, muchas personalidades y muchas emociones que, de seguro, disfrutarán sus coterráneos maracuchos que la volverán a disfrutar, luego del éxito obtenido en varias ciudades con su stand-up “Disociada”.

Productora, locutora, comediante, con amplia trayectoria, sigue con su éxito en la comedia, con la que permite pasar un rato cargado de buena vibra a los asistentes, se presentará en el Teatro Baralt después de las ocho de la noche, donde mostrará todas las facetas que puede pasar una persona, a través de diferentes personalidades, emociones y cuentos.

Verónica Gómez Pino, conocida como “La Vero Gómez”, tiene 20 años de trayectoria profesional. Durante todo ese tiempo ha formado parte de proyectos como Zona Escolar, Rock en Ñ, El Ferrari de La Mega, Calma Pueblo, Fuera de Forma, De a toque, Increíble; ha sido animadora de los Premios Pepsi Music y el Venezuela Aid Live.

“Tengo dos años de giras. Regresar a mi tierra junto a mis padres, mi familia me llena de mucha satisfacción y recontarme con los zulianos en la tarima, después de haber recorrido más de 20 ciudades del sur, donde me he conectado con los venezolanos que están regados por todo el mundo, es lo mejor que me podrá pasar en mi vida profesional. Los maracuchos somos comediante por siempre y hacer reír es lo mío”, dijo durante una rueda de prensa que ofreció para anunciar su espectáculo.

“Siento que lo hago bien, me considero una comediante buena, porque me he superado en los últimos años y he recibido el apoyo de mucha gente , a la que estoy plenamente agradecida, incluyendo las que me abrieron las puertas para nunca decaer y seguir adelante”, dijo en una parte de su entrevista.

Anunció que del show “Disociada” quedan sólo dos funciones, la que se presentaremos mañana en el Teatro Baralt y otra que se realizará en Caracas en el mes de septiembre.





Tengo algo de eso

Según el diccionario Disociada se define como una sensación subjetiva de incertidumbre, perplejidad o conflicto sobre la propia identidad. La persona suele tener dificultades para saber cómo es realmente, qué quiere hacer o qué decisiones debe tomar. Todas las facetas que puede pasar una persona, a través de diferentes personalidades, emociones y cuentos.

Un periodista le preguntó si La Vero Gómez tenía algo de Disociada. Miró a su alrededor a los asistentes, soltó una risotada y exclamó: “Yo creo que si, solo algo de eso, volvió a sonreír.