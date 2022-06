La venezolana Robeilys Peinado: Me retiro del Campeonato Mundial de Atletismo

junio 21, 2022 - 2:15 pm

1892270

La garrochista venezolana Robeilys Peinado informó por sus redes sociales que lamentablemente no podrá participar en el Mundial de Atletismo de Eugene en Oregón, Estados Unidos (EE.UU.). La garrochista venezolana Robeilys Peinado informó por sus redes sociales que lamentablemente no podrá participar en el Mundial de Atletismo de Eugene en Oregón, Estados Unidos (EE.UU.).

«Si las cosas no fluyen no las fuerces. Me entristece informales que no podré comenzar el ciclo olímpico en la primera parada y tendré que retirarme de el campeonato mundial de Atletismo», expresó la nacida en Caracas.

Peinado, de 24 años, no precisó el motivo de su renuncia al campeonato mundial. La navita de La Vega es una de las grandes esperanzas de Venezuela en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

En Tokio 2020, la caraqueña ganó diploma olímpico al ubicarse en el octavo lugar tras no superar los 4.70 metros en la barra.