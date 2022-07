La venezolana Julianna Peña defenderá su título de la UFC contra Amanda Nunes

julio 29, 2022 - 5:14 pm

1901597



La venezolana Julianna Peña defenderá este sábado 30 de julio su título del peso gallo femenino de la UFC ante la brasileña Amanda Nunes.

El combate se realizará en el American Airlines Center de Dallas, en Texas, Estados Unidos, en la Cartelera Estelar del evento que regresa a tierras texanas luego de cuatro años.

Julianna Peña ya venció a Amanda Nunes en el 2021

Peña (11-4 MMA / 7-2 UFC) de 32 años de edad, logró el título del título del peso gallo femenino cuando sometió de una manera sorpresiva en el segundo round a Nunes a finales del 2021 en la velada UFC 269.

LO HIZO🔥 @VenezuelanVixen ES LA CAMPEONA🔥 finaliza a la mejor de todos los tiempos #UFC269 pic.twitter.com/3B24Dnk5ZO — UFC Español (@UFCEspanol) December 12, 2021

Leer más: Conoce a Julianna Peña, la nueva campeona de la UFC 269

Por su parte, Nunes, ex campeona de las 135 libras (21-5) a sus 34 años de edad venia de imponerse en 12 combates de manera consecutiva por lo que parecía ser la gran favorita hasta que llegó la venezolana y le cambio los planes.

A quién de las dos apoyas en #UFC277??? Presentado por @stake 💪 pic.twitter.com/LrZZ6kIDmZ — UFC Español (@UFCEspanol) July 28, 2022

“No puedo decirte que voy a sacar un conejo del sombrero. Solo puedo decirles que voy a estar allí cara a cara con las mejores del mundo, y voy a dar lo mejor de mí, y vamos a ver quién tiene los ovarios más grandes”, dijo la «Zorra Venezolana».

“Voy a recuperar esa cosa. Perder el cinturón nunca fue algo que me deprimiera o entristeciera. Me mantenía motivada y me daba ánimos. Lo que Juliana trajo fue el reto que necesitaba. Estuve sin un reto durante mucho tiempo”, expresó la brasileña.

Para ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día / Agencias