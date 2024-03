La venezolana Joselyn Brea logró récord nacional en los 21K del Maratón CAF Caracas 2024

245959

La atleta venezolana de 32 años, Joselyn Brea, salió victoriosa en los 21K del Maratón CAF, realizado en Caracas. Por otro lado, conquistó un nuevo récord nacional, al terminar con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 35 segundos (1:12:35).

El año pasado, Brea consiguió la medalla de oro en la modalidad 21 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 25 segundos (1:13:25).

Foto: Agenda CAF

El segundo lugar fue para Alexandra Aldana, mientras que el tercero fue para Egris Arias. Por su parte, el argentino David Rodríguez terminó con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 21 segundos (2:21:21), siendo el primer atleta en cruzar la meta de los 42K en la sección de los élites.

“Muy dura esta carrera, la humedad estaba muy fuerte, y eso que yo no me quejo del calor porque a mí me gusta el calor. Pero me costaba, me estaba exigiendo porque quería hacer el récord y, entonces, lo logré”.

Lee también: Caminata y bailoterapia en San Francisco

Noticia al Día