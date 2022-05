La serie «House of The Dragons» estrena su primer tráiler oficial

mayo 6, 2022 - 2:08 pm

La serie “House of the Dragon», precuela «Game of Thrones», presentó este jueves 5 de mayo su primer tráiler, que esperan desde hace meses los espectadores. En el corto video se pudo apreciar un gran avance de lo que está por venir a la casa Casa Targaryen.

En el nuevo avance, que no dura más allá de un minuto y medio, aparecen los protagonistas de la serie. La princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) y su padre el rey Viserys I (Paddy Considine) salen jurando lealtad a los demás gobernantes.

De igual modo, en el tráiler se visualizan las místicas criaturas, que han causado gran emoción desde «Game of Thrones», los anhelados dragones, entre otros efectos que ha realizado el equipo de producción para esta serie.

Por último, contamos con varias escenas de diálogos y lucha intercaladas que son protagonizadas por Daemon Targaryen (Matt Smith) en su mayoría.

La serie esta basada en el libro «Danzas de Dragones» de George R.R Martin, donde se presencia una guerra civil que sucedio entre 129 y 131 d.c durante el reinado de la dinastia Targaryen. Esta guerra sucedio entre Rhaenyra y su medio hermano Aegon por el trono de su padre, el rey Viserys I Targaryen.

