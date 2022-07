La sequía en Somalia deja a 7 millones de personas al borde de la hambruna

julio 25, 2022 - 3:47 pm

La mitad de la población de Somalia requiere de inmediato ayuda humanitaria para socavar los estragos de la sequía

La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró este domingo que al menos 7 millones de personas están al borde de la hambruna en Somalia, debido a la sequía que afecta al país africano.

Los datos compartidos por las Naciones Unidas reflejan que la sequía en Somalia incidió en el desplazamiento de 918 mil personas quienes se han visto forzadas a buscar otros medios básicos de subsistencia dejando sus hogares.

This farming community walked 140km from Bay Region to Dollow in search of assistance. First the crops failed, then livestock died & the jobs dried up.

An urgent scale up of support is needed in rural areas to help families cope with drought & avoid the disaster of displacement pic.twitter.com/8gzWJ0dCSl

— FAO in Somalia (@FAOSomalia) July 15, 2022