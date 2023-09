La policía en casa de Britney Spears tras llamado por video con los cuchillos

160845

Las autoridades respondieron a un llamado para ir a la casa de Britney Spears, en el sur de California, este miércoles y revisar que ella estuviera bien después de que la cantante publicara un video en sus redes sociales en el que aparece bailando con cuchillos.

Una persona cercana a Spears, que estaba “realmente preocupada por su bienestar”, llamó a las autoridades, dijo a CNN Dean Worthy, capitán de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

“Algunos podrían decir que simplemente ella (Spears) está expresando su libertad creativa, y otros podrían argumentar que esto es peligroso y que hay un problema de seguridad o de salud mental”, indicó Worthy. Sin embargo, las autoridades decidieron verificar el bienestar de la cantante debido a la llamada inicial de alguien cercano a Spears.

La primera llamada de la persona cercana Spears, a quien las autoridades no identificaron, fue al equipo de evaluación de salud mental del Departamento de Policía de Los Ángeles, que luego remitió la llamada a la oficina del sheriff, detalló Worthy.

Entonces, la oficina del sheriff envió a un sargento que “ha tenido múltiples contactos previos con la señora Spears a lo largo de muchos años”, y quien también mantenía una buena relación con la cantante, dijo Worthy.

De acuerdo a Worthy, el sargento llegó a la casa de Spears en Thousand Oaks, California, para comprobar su bienestar y un miembro del equipo de seguridad de la cantante lo contactó a través de un intercomunicador de entrada. El sargento “explicó que había acudido basándose en información de que [Spears] podría estar experimentando una posible crisis de salud mental o en peligro de autolesionarse”, dijo Worthy.

El jefe de seguridad de la cantante le dijo al sargento que él se encontraba con Spears, que no había ninguna amenaza para su seguridad y que la artista no quería que los agentes entraran a la propiedad. Worthy añadió que el abogado de Spears también llamó al sargento, “le explicó que acababa de hablar con el cantante” y “le aseguró que no había problemas con la señora Spears de tipo mental, físico o de otra clase”.

El lunes, Spears compartió un video en el que se le ve bailando con lo que parecen ser dos cuchillos de cocina de metal en Instagram. Más tarde actualizó la publicación con la leyenda: “Hoy comencé a jugar en la cocina con cuchillos”, y luego agregó: “¡¡¡No se preocupen, NO son cuchillos reales!!! ¡Halloween llega pronto!”.

Después de recibir garantías de dos partes independientes de que Spears no estaba en peligro, Worthy dijo que el sargento abandonó la residencia.