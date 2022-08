La OTAN intervendrá si hay peligro para la estabilidad en Kosovo

agosto 1, 2022 - 4:08 pm

A través de un comunicado de la OTAN se aseguró que tomaran las medidas necesarias para mantener un entorno seguro en Kosovo en todo momento

La Fuerza de la OTAN para Kosovo (KFOR) anunció este domingo 31 de julio que «está preparada para intervenir» en el caso de que se ponga en peligro la estabilidad del norte de Kosovo, después de que serbios del norte de Kosovo hayan cortado dos pasos fronterizos que comunican la región con Serbia.

«La KFOR tomará todas las medidas necesarias para mantener un entorno seguro en Kosovo en todo momento, de acuerdo con su mandato de la ONU», explicó la OTAN en un comunicado en su cuenta de Twitter.

El contencioso se ha iniciado como modo de protesta por la entrada en vigor este lunes de una nueva normativa kosovar sobre documentos de identidad y matrículas por la cual, aquellos que entren en el país desde Serbia, tendrán que entregar sus documentos de identidad serbios por documentos de identidad emitidos por Pristina válidos durante tres meses.

Asimismo, las matrículas de vehículos emitidas por Serbia para ciudades kosovares de mayoría de población serbia tendrán que ser sustituidas por las oficiales de Kosovo a partir del 1 de agosto. Estas medidas responden en reciprocidad a la política aplicada por Serbia a los ciudadanos de Kosovo que visiten Serbia.

#KFOR is closely monitoring the situation in the north of Kosovo with local and international security organizations. Under its UN mandate, KFOR remains strongly committed to security, ready to adopt necessary measures to keep #Kosovo safe. pic.twitter.com/0L45Lzux2b

— @NATO – KFOR (@NATO_KFOR) August 1, 2022