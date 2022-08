«La justicia para mi hermano llegó»: Hermana del joven arrollado en la avenida Fuerzas Armadas (+Video)

agosto 29, 2022 - 5:05 pm

Adriana Mayor, hermana de José Antonio, joven arrollado en la avenida Fuerzas Armadas frente al C.C. North Center, narró detalles sobre caso y expresó en un video que la justicia llegó para su hermano.

Agradeció a quienes compartieron la noticia en su momento. «Sé que la justicia divina existe y le juré a mi hermano en la funeraria que iba a encontrar a la persona que le había hecho esto», dijo.

«A pesar que el presunto responsable no quería matar a mi hermano, igualmente hay una responsabilidad y más cuando se fue y lo dejó ahí tirado», refirió Adriana.

Asimismo, dijo que «Fue evidente la omisión al socorro y más aún cuando el caso fue sonado. Aquí hay mucho aprendizaje».

Entre otros detalles, reveló que gracias a fiscalía, al Cicpc identificaron al conductor del vehículo que arrolló a José Antonio Mayor.

«Aun después de librarse una orden de aprehensión contra ese ciudadano, no se puede permitir tener guantes de seda ante una actuación así, ante una persona que me vio llorar y vio que pedíamos ayuda porque no podíamos cubrir los gastos médicos de mi hermano».

La hermana de José Antonio añadió: «El llamado es para tener conciencia si la fiscalía no llega hasta el responsable , ellos estarían en su vida normal. Este dolor y esta incertidumbre no es justificable».

Adriana informó que a la sede del ERE se entregó Tulio Enrique Faría Graterol, presunto homicida y esperan se haga justicia.

